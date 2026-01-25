MANIFESTAÇÃO

Mesmo sob chuva intensa, público manteve o ato convocado por Nikolas Ferreira após raio causar pânico e deixar feridos em Brasília.

A queda de um raio causou pânico e deixou dezenas de pessoas feridas durante o ato convocado pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), em Brasília, neste domingo. Testemunhas relataram que várias pessoas sofreram choques elétricos e caíram. No momento do incidente, chovia forte na Praça do Cruzeiro.

O que aconteceu

Manifestantes carregaram pessoas desacordadas nos braços até a única ambulância disponível no local. O veículo ficou cercado por pessoas sentadas ou deitadas no chão, enquanto algumas vítimas apresentavam desorientação.

Socorristas atenderam uma mulher dentro da ambulância, enquanto familiares tentavam reanimar parentes caídos. Após a abertura da grade que isolava o veículo, mais pessoas se aproximaram em busca de ajuda. Um pai pediu socorro, e outra pessoa apoiou a cabeça de uma jovem com a própria perna.

Do carro de som, organizadores pediram que o público se afastasse das grades e informaram sobre feridos por choques elétricos. Por orientação do Corpo de Bombeiros, equipes baixaram o guindaste que sustentava uma grande bandeira do Brasil, devido ao risco de novas descargas elétricas.

Equipes montaram tendas de atendimento no Memorial JK. Segundo o Corpo de Bombeiros, algumas vítimas apresentaram batimentos cardíacos reduzidos, dormência e estado de choque. Os socorristas encaminharam os feridos ao Hospital de Base do Distrito Federal e ao Hospital Regional da Asa Norte.

Com a diminuição da chuva, o ato continuou. Manifestantes gritaram “Eu não vou embora” e se abaixaram a cada novo relâmpago.

Seguranças do Memorial JK informaram que as câmeras do circuito interno saíram do ar no momento em que o raio caiu e demoraram alguns segundos para voltar a funcionar.

