Descarga elétrica atingiu manifestação política, feriu pessoas e levou vítimas a hospitais da capital.

Vídeos mostram o momento exato em que um raio atinge um ato convocado por Nikolas Ferreira, em Brasília, e o socorro a manifestantes feridos, na tarde deste domingo (25). As vítimas foram levadas para hospitais públicos da capital. Assista abaixo.

No momento do incidente, o grupo se reunia próximo ao Memorial JK, no Eixo Monumental, sob forte chuva, enquanto aguardava a chegada de uma passeata de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Pouco antes das 13h, o raio caiu na área do ato. Diante disso, equipes do Corpo de Bombeiros, que já monitoravam a manifestação, montaram uma tenda de emergência e iniciaram os primeiros atendimentos no local.

De acordo com informações preliminares, pelo menos seis pessoas ficaram em estado grave. Até agora, no entanto, o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal não divulgaram dados oficiais.

Além disso, a reportagem apurou que equipes de socorro atenderam ao menos 15 pessoas no local. Em seguida, os socorristas encaminharam os casos mais graves para hospitais da rede pública.

Segundo o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF), o Hospital de Base do Distrito Federal recebeu 13 pacientes. Já outras cinco pessoas deram entrada no Hospital Regional da Asa Norte.

Uma testemunha descreveu o momento do incidente. “Caiu um raio e todo mundo caiu. A gente não entendeu nada até conseguir se levantar e um ajudar o outro. Havia muita gente correndo. Os bombeiros e o Samu já estavam ali, mas era muita gente ao mesmo tempo. O raio caiu bem na nossa frente, perto do trio elétrico”, relatou.

Susto, dores e queimaduras

Mesmo sem ferimentos aparentes, algumas pessoas procuraram atendimento médico devido ao susto e ao nervosismo após o ocorrido.

Entre elas, a monitora escolar Patrícia Rosa deu entrada no Hospital Regional da Asa Norte. Ela participava da manifestação quando a descarga elétrica a jogou no chão.

Segundo Patrícia, o raio causou queimaduras nos braços e na barriga, além de dor intensa no ouvido. Até as 13h30, ela ainda aguardava atendimento médico.

