Entrada na pista do Bloco Sarará é mediante doação de 1 kg de alimento; programação gratuita anima o Centro Histórico.

Após atender aos pedidos do público e concluir negociações com os órgãos responsáveis, o Bloco Sarará volta a ocupar a rua que marca sua identidade. Na segunda edição, o bloco retorna à Rua Ferreira Pena, em frente ao Bar Sarará, no Centro Histórico de Manaus.

O evento acontece no domingo (25/1), a partir das 14h, e reforça o caráter popular do Sarará, que se consolida como um dos destaques do Carnaval manauara.

Laura Abreu anunciou o retorno do bloco à rua nas redes sociais, na manhã deste sábado. Ela idealiza o evento ao lado de Fabiola Kimura.

“Depois de duas semanas de articulação com os órgãos públicos, conseguimos trazer o bloco de volta para a Ferreira Pena, como todos pediram. Voltamos para nossa casa. Esperamos o público no domingo para curtir o bloco, com palco 360°, segurança e muita animação”, afirmou Laura.

Acesso gratuito e ação social

O Bloco Sarará mantém o compromisso com o acesso democrático e oferece novamente a área gratuita “A Rua é Nossa”.

Para acessar a pista, o público deve doar:

1 kg de alimento não perecível

A organização destina os donativos a ações sociais em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA) Amazonas, reforçando o caráter comunitário do projeto.

Programação

A programação reúne artistas locais e convidados, com ritmos que passam pelo samba, pagode, música brasileira e carnaval.

Atrações confirmadas:

Rosivaldo e os Metais de Olinda

Pagode dos Amigos

Bem Bom

Cacildis

Rebecca Grana & Antônio Bahia

Márcia Siqueira

DJs:

Rafa Militão

DJ Noelle

DJ Carol Amaral

DJ Felp Antunes

