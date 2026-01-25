Após atender aos pedidos do público e concluir negociações com os órgãos responsáveis, o Bloco Sarará volta a ocupar a rua que marca sua identidade. Na segunda edição, o bloco retorna à Rua Ferreira Pena, em frente ao Bar Sarará, no Centro Histórico de Manaus.
O evento acontece no domingo (25/1), a partir das 14h, e reforça o caráter popular do Sarará, que se consolida como um dos destaques do Carnaval manauara.
Laura Abreu anunciou o retorno do bloco à rua nas redes sociais, na manhã deste sábado. Ela idealiza o evento ao lado de Fabiola Kimura.
“Depois de duas semanas de articulação com os órgãos públicos, conseguimos trazer o bloco de volta para a Ferreira Pena, como todos pediram. Voltamos para nossa casa. Esperamos o público no domingo para curtir o bloco, com palco 360°, segurança e muita animação”, afirmou Laura.
Acesso gratuito e ação social
O Bloco Sarará mantém o compromisso com o acesso democrático e oferece novamente a área gratuita “A Rua é Nossa”.
Para acessar a pista, o público deve doar:
- 1 kg de alimento não perecível
A organização destina os donativos a ações sociais em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA) Amazonas, reforçando o caráter comunitário do projeto.
Programação
A programação reúne artistas locais e convidados, com ritmos que passam pelo samba, pagode, música brasileira e carnaval.
Atrações confirmadas:
- Rosivaldo e os Metais de Olinda
- Pagode dos Amigos
- Bem Bom
- Cacildis
- Rebecca Grana & Antônio Bahia
- Márcia Siqueira
DJs:
- Rafa Militão
- DJ Noelle
- DJ Carol Amaral
- DJ Felp Antunes
