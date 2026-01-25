Fiscalização

Equipes flagraram diversos menores consumindo bebidas alcoólicas em um bar da rua Lima e Silva

A Central Integrada de Fiscalização (CIF) fiscalizou bares, adegas e estabelecimentos similares na noite de sábado (24/01) e madrugada deste domingo (25/01) na Zona Norte e centro-sul de Manaus. Durante a ação, equipes autuaram dois bares no Parque 10 de Novembro por vender bebida alcoólica a adolescentes.

Segundo o delegado Mauro Soares, titular do 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a fiscalização busca garantir segurança e bem-estar para os frequentadores:

“A CIF de hoje tem como intuito fiscalizar bares e adegas, principalmente na Zona Norte, identificar irregularidades e trazer mais segurança para os usuários desses locais.”

Principais flagrantes da operação:

Venda de álcool a menores: No bairro Parque Dez de Novembro, equipes flagraram diversos adolescentes consumindo bebidas alcoólicas em um bar da rua Lima e Silva . Os responsáveis receberam notificação do JIJI e o local teve a energia cortada pela Amazonas Energia .

Além disso, dois estabelecimentos da Zona Norte não possuíam , e outros três bares apresentaram problemas elétricos, sendo desligados para segurança. Multas e penalidades: A chefe de fiscalização do JIJI, Iane Geber, explicou:

“Encontramos vários adolescentes bebendo. O papel do juizado é atuar nos bares que vendem álcool para menores. Os estabelecimentos podem receber multas de 10 a 20 salários mínimos e responder a processo.”

Participação de órgãos e efetivo:

SSP-AM, Polícia Militar (PMAM), Polícia Civil (PC-AM), Corpo de Bombeiros (CBMAM)

Secretarias de Inteligência e Operações (SEAI e SEAOP)

Sejusc, FVS-RCP, IMMU, Guarda Municipal e Amazonas Energia

A CIF reforçou o compromisso de coibir a venda de álcool a menores, fiscalizar estabelecimentos e proteger a população. Além disso, o trabalho integrado das equipes garante que irregularidades sejam rapidamente corrigidas, evitando riscos aos frequentadores.

