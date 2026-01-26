carnaval

Evento reuniu centenas de pessoas, mesmo debaixo de chuva, com música e diversão para todos os públicos

O Bloco do Sarará agitou a capital amazonense no último domingo (25), reunindo centenas de pessoas que, mesmo debaixo de chuva, não desanimaram e curtiram intensamente a folia. Amigos, familiares e casais aproveitaram cada momento, se divertindo do início ao fim com a energia contagiante do bloco.

“O bloco já é uma diversão para os amazonenses, é maravilhoso! Eu gosto bastante e sempre curti desde o ano passado; foi incrível, e este ano está ainda melhor!”, disse Vinícius Franco.

O evento destacou-se pelo clima de alegria e inclusão, com pessoas de todas as idades participando das atividades e aproveitando a festa.

Megaestrutura e atrações para todos os públicos

A festa contou com uma megaestrutura e diversas atrações, garantindo música, dança e muita animação. Entre risadas, fotos e lembranças, o evento consolidou-se como um dos momentos mais aguardados do calendário de Carnaval de Manaus.

O Bloco do Sarará segue como referência de entretenimento popular, fortalecendo a cultura local e a tradição carnavalesca da cidade.

Foliões no EM TEMPO

Foliões Edmilson Filho, Elcilene Ferreira, Mari Moreira e Gisa Subtil vivenciaram toda a energia do Bloco do Sarará – Foto: Jennyfer Lima/ EM TEMPO

Influenciadora Ste Vlogs e sua amiga Luana Azevedo curtiram a noite – Foto: Jennyfer Lima/ EM TEMPO

Jornalista Guilherme Nery e o social media Vinícius Franco aproveitaram cada momento – Foto: Jennyfer Lima/ EM TEMPO

Casal Tarcío Souza e Viviane Duarte aproveitou a folia do Bloco do Sarará – Foto: Jennyfer Lima/ EM TEMPO

Juliana Reis e Laíse Miller se divertiram juntas na folia – Foto: Jennyfer Lima/ EM TEMPO

Estudantes Lídia Thaissa, Ketlen Luane, Yasmin Lima e Gabriela Santos aproveitaram a festa – Foto: Jennyfer Lima/ EM TEMPO

Envie sua foto para o ‘Em Tempo de Folia’

Em janeiro e fevereiro, em comemoração ao carnaval, o EM TEMPO celebra a festa mais popular do Brasil com a participação dos leitores.

Agora, o EM TEMPO quer saber: o que você está fazendo no carnaval? Vai a qual bloquinho? Já participou de algum?

Se você está curtindo a folia, esta é a sua chance de aparecer no jornal.

Envie sua foto de carnaval

Mande uma foto no bloco de carnaval e envie para [email protected] ou para o nosso grupo no WhatsApp.

Não esqueça de informar nome e sobrenome de todos os participantes da foto e em qual bloco de carnaval você estava.

Leia mais: