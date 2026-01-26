Luto

David Almeida deixa temporariamente o cargo para estar com a família

O prefeito de Manaus, David Almeida, decidiu se afastar temporariamente das funções para vivenciar o período de luto pela morte do filho, David Benedito. O bebê, que tinha apenas 20 dias, faleceu na última sexta-feira (23).

Conforme o portal BNC Amazonas, David Almeida informou que planeja retomar suas atividades na próxima semana.

Vice-prefeito assume interinamente

Sem definir uma data específica, o prefeito explicou que pretende dedicar este momento à família. Com o retorno do vice-prefeito Renato Júnior de uma viagem no fim de semana, caberá a ele assumir interinamente a chefia do Executivo municipal.

Antes do afastamento, está programado um encontro entre os dois ainda nesta segunda-feira.

Histórico de luto e trabalho

No círculo próximo do prefeito, havia inicialmente a avaliação de que ele poderia optar por continuar trabalhando como forma de enfrentar a dor, mantendo a rotina e a mente ocupada.

Essa expectativa se apoiava em situações anteriores, quando David Almeida manteve suas atividades à frente da prefeitura mesmo após a morte da esposa, Lúcia, em dezembro de 2019, da mãe, Rosa Almeida, às vésperas das eleições de 2020, e do irmão Delano Tadeu, em julho de 2021.

(*) Com informações do portal BNC Amazonas