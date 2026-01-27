Denúncia

Suspeito de 36 anos atacou a ex-companheira com pedra e ameaçou familiares no trabalho

Um homem de 36 anos foi preso nesta terça-feira (27) por lesão corporal, injúria e ameaça contra a ex-companheira, de 34 anos, em Manaus.

Segundo a delegada Nathalia Oliveira, a vítima contou que o suspeito chegou de motocicleta ao seu local de trabalho. Ele passou a ameaçá-la, injuriando-a com palavras de baixo calão e exigindo a senha de suas redes sociais. Essas condutas se repetiam com frequência.

“As ameaças verbais evoluíram para agressões físicas. Ele desferiu golpes com uma pedra de concreto contra a cabeça da ex-companheira, causando ferimento grave e intenso sangramento”, disse a delegada.

Após a agressão, a mulher se escondeu no imóvel, mas o suspeito a perseguiu e continuou ameaçando de morte, além de proferir injúrias.

Como não conseguiu encontrá-la, ele fugiu do local. Em seguida, a vítima foi imediatamente à delegacia. Ela ainda relatou que o homem também ameaçou sua chefe e seu filho quando foi ao trabalho.

A Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, cumprida na manhã desta terça-feira, na avenida Camapuã, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

Procedimentos

O homem responderá pelos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça e permanecerá à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Homem é encontrado morto com faca na cintura na Compensa