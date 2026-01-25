Homicídio

Moradores encontraram um homem, ainda não identificado, morto na madrugada deste domingo (25), no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. Vídeos compartilhados em aplicativos de mensagens mostram a vítima caída, com pessoas ao redor.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime. A polícia encontrou uma faca de serra na cintura do homem.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

