Manaus será tomada pelas cores vermelho e preto no dia 1º de fevereiro, a partir das 13h, com o evento Raça Rubro-Negra Manaus.
A iniciativa vai exibir, em transmissão ao vivo, a grande final da Super Copa entre Flamengo e Corinthians, no Tarumã Fest (antigo Copacabana), localizado na Av. do Turismo, 2666, bairro Tarumã, Zona Oeste.
O objetivo é transformar o local em um verdadeiro reduto da torcida rubro-negra, reunindo milhares de fãs para acompanhar a decisão.
Estrutura completa
O público contará com mega telão, espaço totalmente coberto com capacidade para até 10 mil pessoas, além de estrutura de segurança, estacionamento e área de alimentação.
Isso garante comodidade e entretenimento durante toda a programação. Além do jogo, o evento terá apresentações musicais e culturais, incluindo:
- Wilsinho de Cima e Bateria Show
- Claudinho Dias e banda
- DJ Batman
- Bateria da Raça Rubro-Negra
O acesso à pista é gratuito, condicionado ao uso obrigatório da camisa do Flamengo, reforçando o espírito de integração da torcida. Quem desejar mais conforto pode optar pelas seguintes modalidades:
- Front Stage + camisa: R$ 70
- Camarote + camisa: R$ 100
Mais informações pelo telefone (92) 98202-8338.
Mensagem da organização
O diretor da Raça Rubro-Negra Manaus, Lavor Neto, destacou a expectativa para o evento: “Essa final é um momento especial para a Nação Rubro-Negra. Pensamos em cada detalhe para que o torcedor possa torcer junto, com segurança, conforto e muita vibração”.
Ele também reforçou o convite aos torcedores: “Convocamos toda a Nação para se reunir, vestir o manto e apoiar o Flamengo do início ao fim. Manaus vai mostrar mais uma vez a força da sua torcida”.
Por fim, o evento é resultado da parceria entre a Raça Rubro-Negra Manaus e a Sintonnia Artística.
Leia mais: Flamengo repete presença no ranking dos clubes mais ricos do mundo.