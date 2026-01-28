Transmissão ao vivo

Evento gratuito transforma Tarumã Fest em reduto da torcida rubro-negra

Manaus será tomada pelas cores vermelho e preto no dia 1º de fevereiro, a partir das 13h, com o evento Raça Rubro-Negra Manaus.

A iniciativa vai exibir, em transmissão ao vivo, a grande final da Super Copa entre Flamengo e Corinthians, no Tarumã Fest (antigo Copacabana), localizado na Av. do Turismo, 2666, bairro Tarumã, Zona Oeste.

O objetivo é transformar o local em um verdadeiro reduto da torcida rubro-negra, reunindo milhares de fãs para acompanhar a decisão.

Estrutura completa

O público contará com mega telão, espaço totalmente coberto com capacidade para até 10 mil pessoas, além de estrutura de segurança, estacionamento e área de alimentação.

Isso garante comodidade e entretenimento durante toda a programação. Além do jogo, o evento terá apresentações musicais e culturais, incluindo:

Wilsinho de Cima e Bateria Show

Claudinho Dias e banda

DJ Batman

Bateria da Raça Rubro-Negra

O acesso à pista é gratuito, condicionado ao uso obrigatório da camisa do Flamengo, reforçando o espírito de integração da torcida. Quem desejar mais conforto pode optar pelas seguintes modalidades:

Front Stage + camisa: R$ 70

Camarote + camisa: R$ 100

Mais informações pelo telefone (92) 98202-8338.

Mensagem da organização

O diretor da Raça Rubro-Negra Manaus, Lavor Neto, destacou a expectativa para o evento: “Essa final é um momento especial para a Nação Rubro-Negra. Pensamos em cada detalhe para que o torcedor possa torcer junto, com segurança, conforto e muita vibração”.

Ele também reforçou o convite aos torcedores: “Convocamos toda a Nação para se reunir, vestir o manto e apoiar o Flamengo do início ao fim. Manaus vai mostrar mais uma vez a força da sua torcida”.

Por fim, o evento é resultado da parceria entre a Raça Rubro-Negra Manaus e a Sintonnia Artística.

