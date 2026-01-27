Controvérsia

Relatos apontam reuniões de Alexandre de Moraes com banqueiro em Brasília

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, teria participado de pelo menos dois encontros na mansão de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, localizada no Lago Sul, uma das áreas mais nobres de Brasília.

As informações foram repassadas à imprensa por testemunhas e situam os encontros em meio a negociações políticas e financeiras relacionadas ao futuro do banco.

Encontros na mansão de Vorcaro

De acordo com relatos, Moraes esteve na residência acompanhado de um assessor, participando de reuniões em locais reservados do imóvel.

Um desses encontros teria ocorrido em um fim de semana do primeiro semestre de 2025, quando o Banco Master buscava alternativas para evitar o fechamento.

Conforme testemunhas, Vorcaro teria pedido a presença do então presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, justificando que “o homem estava lá”, em referência ao ministro.

Segundo informações, Alexandre de Moraes recebeu Paulo Henrique na mansão e o apresentou em um espaço restrito da casa.

Durante a reunião, os dois discutiram a situação do Master e possíveis desdobramentos envolvendo o BRB. Meses depois, a possível aquisição do Banco Master pelo BRB chegou a ser anunciada publicamente.

A operação, porém, enfrentou forte reação do mercado financeiro e acabou sendo barrada pelo Banco Central, que identificou inconsistências nos ativos do banco e suspeitas em transações de carteiras de crédito.

O episódio aumentou os questionamentos sobre as articulações políticas e empresariais envolvendo a instituição.

Segundo encontro

Relatos indicam ainda que Moraes esteve novamente na mansão de Vorcaro em novembro de 2024, acompanhando o resultado da eleição presidencial nos Estados Unidos, que reconduziu Donald Trump à Casa Branca.

O encontro teria ocorrido em um espaço descrito como “bunker”, no subsolo da residência, destinado a convidados próximos.

Nesse ambiente restrito, o ministro teria passado a noite fumando charutos e degustando vinhos e destilados raros, itens que fazem parte da coleção pessoal do banqueiro.

A relação entre Moraes e Vorcaro voltou ao centro das atenções depois que se tornou público um contrato de R$ 129 milhões firmado pelo Banco Master com o escritório de advocacia da esposa do ministro, em janeiro de 2024.

O valor elevou a atenção sobre o vínculo entre o magistrado e o empresário, ultrapassando a simples ideia de amizade.

Além disso, Alexandre de Moraes já afirmou, em nota anterior, que nem ele nem o escritório atuaram para tentar reverter a liquidação do banco por meio da negociação com o BRB.

Posicionamento dos envolvidos

Procurados, Alexandre de Moraes, Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa optaram por não comentar os relatos, mantendo o espaço aberto para eventuais esclarecimentos.

Por fim, em depoimento à Polícia Federal, Vorcaro teria mencionado apenas o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), como frequentador de sua residência, sem citar o ministro do STF.

