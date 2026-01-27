atacante

Atacante rescindiu contrato com o Tricolor e reforça equipe equatoriana já garantida na fase de grupos da Copa Libertadores

Depois de rescindir seu contrato com o Fortaleza, o atacante Deyverson foi anunciado como o novo reforço da LDU-EQU. A equipe está garantida na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026.

O rebaixamento para a Série B complicou a situação financeira do Tricolor, que precisou abrir mão de vários nomes do seu elenco. O Lance! apurou que o atacante já tinha manifestado o desejo dessa saída, visto que não treinou com o grupo na atual temporada.

A LDU oficializou a chegada do jogador na manhã desta terça-feira (27). O vídeo de anúncio traz diversos momentos de dança do atacante, celebrando gols marcados por Palmeiras, Atlético-MG e Fortaleza.

Deyverson deixou o Atlético-MG rumo ao Fortaleza em março do ano passado. Foram 37 jogos pelo Tricolor, com nove gols e uma assistência. Afastado durante a passagem de Renato Paiva, o atleta retornou às partidas quando o técnico Martín Palermo chegou no Pici.

Em nota oficial, o Fortaleza desejou “sucesso ao atacante no seu novo desafio”. Bareiro vem sendo o titular na posição de centroavante, enquanto que Kayke é o reserva.

Fortaleza anuncia saídas no elenco

O Fortaleza vem se movimentando no mercado da bola nos últimos dias. O clube oficializou, nos últimos dias, as rescisões com o zagueiro Marcelo Benevenuto, os meio-campistas Zé Welison e Emmanuel Martínez e com o atacante Juan Martín Lucero.

Em relação às chegadas, dois atletas foram contratados pelo clube recentemente: o zagueiro Luan Freitas e o meio-campista Ryan. A Série B, grande objetivo na temporada, terá início em março.

*Com informações do Lance

