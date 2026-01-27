Corrida

Corrida oficial do Vasco da Gama oferece percursos de 3, 5 e 10 km para atletas, famílias e pets

A cidade vai viver um domingo histórico para o esporte e para a torcida cruzmaltina. No dia 8 de março de 2026, a Vascorrida, corrida oficial do Club de Regatas Vasco da Gama, chega à capital amazonense, oferecendo experiências ao ar livre e promovendo saúde, bem-estar físico e mental.

A largada será às 6h no Podium da Arena da Amazônia, com chegada no mesmo local. A prova, organizada localmente pela M1 Eventos, oferece três opções de percurso:

10 km (a partir de 16 anos)

(a partir de 16 anos) 5 km (a partir de 14 anos)

(a partir de 14 anos) Caminhada 3 km (livre; menores de 14 anos acompanhados de responsável)

O evento é voltado a atletas experientes, iniciantes e torcedores que desejam unir esporte, qualidade de vida e a energia da torcida vascaína.

Kits e vantagens para participantes

Os inscritos podem escolher entre o Kit Básico (camisa oficial, sacochila, squeeze, número de peito, chip e medalha) e o Kit Premium, que inclui ainda buffet de café da manhã, copo personalizado, área coberta, sorteio de brindes e banheiros exclusivos – vagas limitadas.

Sócios do Vasco da Gama (planos estatutário e torcedor) recebem 20% de desconto, mediante comprovação de adimplência no momento da inscrição.

Ao cruzar a linha de chegada, todos que completarem a prova dentro do tempo limite (1h para 5 km e 3 km; 2h para 10 km) recebem a medalha Finisher, e os três primeiros colocados (masculino e feminino – 5 km e 10 km) recebem troféus especiais.

Identidade visual e clima oficial

Para reforçar a identidade do evento, os participantes poderão usar camisas do Vasco da Gama, da Seleção Brasileira ou da Seleção de Portugal, além da camisa oficial da corrida.

Essa orientação valoriza o espírito esportivo, tradição e cultura da Vascorrida, garantindo uma experiência imersiva e organizada para atletas, torcedores e famílias.

Caminhada da Família Vascaína e concurso Pet Vascaíno

A Caminhada 3 km é pensada para reunir todas as gerações da torcida, incluindo crianças, idosos e até pets. O percurso acessível permite que famílias vivenciem juntas o evento, promovendo lazer, integração e celebração da paixão pelo Vasco.

Além disso, haverá o concurso “Pet Vascaíno”, que premiará os animais mais criativos e bem caracterizados com as cores e símbolos do clube. A atração reforça a diversão, participação e o clima de confraternização do evento.

Inscrições e retirada de kits

As inscrições já estão abertas no site oficial: www.ticketsports.com.br.

A retirada do kit será comunicada previamente no site e nas redes sociais @vascorrida e @M1eventos. Não haverá entrega no dia do evento. O kit é pessoal e intransferível.

Serviço do evento

O quê: Vascorrida – Corrida Oficial do Gigante da Colina

Vascorrida – Corrida Oficial do Gigante da Colina Data: 8 de março de 2026

8 de março de 2026 Horário: a partir das 6h

a partir das 6h Local: Podium da Arena da Amazônia – Manaus (AM)

Podium da Arena da Amazônia – Manaus (AM) Inscrições: www.ticketsports.com.br

