Desvios

André Mendonça decidiu manter a detenção de Antonio Carlos Antunes, investigado por desvios de mensalidades de aposentados

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, decidiu nesta terça-feira (27) manter a prisão do empresário Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.

Antunes é investigado na Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal (PF) no ano passado. A ação apura descontos indevidos de mensalidades associativas nos benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Desde setembro do ano passado, ele cumpre prisão no presídio da Papuda, em Brasília.

Empresas de fachada

Segundo as investigações, o empresário teria utilizado empresas de fachada para desviar as mensalidades cobradas irregularmente por associações de aposentados.

Durante a operação, a PF apreendeu veículos de luxo, incluindo BMW e Porsche, em endereços vinculados a Antunes.

Em depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS no ano passado, Antunes negou envolvimento nos desvios e afirmou que pretende entregar à Polícia Federal documentos que comprovem a legalidade de suas atividades.

