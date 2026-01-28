Repercussão

'Caramelo' é outro animal envolvido nos casos de maus-tratos que resultaram na morte do cão Orelha

O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, anunciou nas redes sociais a adoção do cão Caramelo. O animal também foi vítima de maus-tratos no caso que resultou na morte do cão Orelha.

Na publicação, o delegado compartilhou um vídeo e deixou uma mensagem de conscientização. “Seja a diferença, faça a diferença!”, escreveu.

Além disso, em coletiva realizada na terça-feira (27), a Polícia Civil de Santa Catarina apresentou os avanços das investigações sobre o caso, que ganhou grande repercussão nos últimos dias.

Durante a fala, Ulisses Gabriel ressaltou que a corporação tem priorizado a causa animal. Segundo ele, a Polícia Civil também defende a criação de delegacias especializadas para garantir a proteção dos direitos dos animais.

Ainda na coletiva, o delegado esclareceu que a lei proíbe a divulgação de imagens, fotos e nomes dos adolescentes investigados. Ele explicou que a responsabilização ocorre na esfera judicial e segue as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com a legislação, a Justiça aplica as sanções cabíveis aos eventuais autores do crime.

Antes disso, na segunda-feira (26), equipes da Delegacia de Proteção Animal da Capital e da Delegacia de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei cumpriram mandados de busca e apreensão. As ações ocorreram em residências de adolescentes suspeitos de maus-tratos a animais na Praia Brava.

Por fim, os policiais também vistoriaram endereços ligados a adultos suspeitos de coagir testemunhas durante as investigações.

(*) Com informações da CNN Brasil

