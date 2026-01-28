Amazonas

A Hapvida acaba de conquistar a certificação ISO 9001 para os processos de atendimento em teleconsulta eletiva. Com isso, o reconhecimento reforça a maturidade, a eficiência e a qualidade da atuação da companhia em saúde digital, um dos pilares estratégicos da operadora.

Além disso, a certificação consolida o compromisso da empresa com a melhoria contínua dos serviços oferecidos aos beneficiários.

Auditoria internacional reforça padrão de qualidade

A auditoria foi conduzida pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini, responsável pela avaliação que resultou na emissão do certificado, publicado neste mês. A ISO 9001, por sua vez, é um dos referenciais mais reconhecidos no mundo quando se trata de gestão da qualidade.

Durante o processo, foram avaliados critérios rigorosos que comprovam que a Hapvida segue os requisitos normativos e mantém a eficácia de seus processos. Para manter a certificação, no entanto, a empresa será reavaliada anualmente.

Outras áreas da Hapvida já possuem ISO 9001

Atualmente, a Hapvida é a maior empresa de saúde integrada da América Latina, com quase 16 milhões de beneficiários em saúde e odontologia. Nesse contexto, três áreas já receberam a certificação ISO 9001:

Odontologia

Ouvidoria

Regulatório

Assim, a certificação da teleconsulta amplia ainda mais o alcance do padrão de qualidade dentro da companhia.

Milhões de teleconsultas realizadas desde 2021

Somente em 2025, a companhia realizou 6,9 milhões de teleconsultas eletivas e de pronto atendimento em toda a rede. Desde a implantação do serviço, em 2021, o número já chega a 22 milhões de consultas online.

Esse crescimento contínuo evidencia, portanto, a consolidação da telessaúde como uma solução eficiente e segura.

Certificação vai além de um selo, afirma gerente

Segundo a gerente de Certificações da Hapvida, Vilma Oshiro, a conquista demonstra o compromisso da empresa com a qualidade dos processos.

“A certificação vai muito além de um ‘selo’ e traz benefícios concretos tanto para a empresa quanto para o seu posicionamento no mercado. Significa que trabalhamos em conformidade, buscamos a melhoria contínua e avaliamos os processos com foco na segurança e satisfação do cliente, aliadas à reputação organizacional”, afirma.

ISO 9001 garante competitividade e redução de riscos

Além de fortalecer a imagem institucional, a ISO 9001 é uma norma de reconhecimento internacional que facilita negócios com clientes e fornecedores. Como resultado, torna-se um diferencial competitivo em licitações e contratações.

“A certificação assegura que o cliente é nossa prioridade. Ao mesmo tempo, trabalhamos continuamente para melhorar indicadores, mitigar riscos e fortalecer o engajamento das equipes”, acrescenta Vilma Oshiro.

Investimento em pessoas e processos impulsiona excelência

De acordo com Adria Candido, diretora-executiva de Centros Clínicos e Telessaúde da Hapvida, a certificação é reflexo direto do investimento contínuo em treinamento de equipes e auditorias de processos.

Assim, o esforço diário da companhia culminou no reconhecimento da excelência operacional na área de saúde digital.

Telessaúde em expansão na Hapvida

Mais de 80 projetos em desenvolvimento

A saúde digital segue em expansão para acompanhar a velocidade da evolução tecnológica. Atualmente, a Hapvida conta com mais de 80 novos projetos em desenvolvimento na área de telessaúde.

Além disso, a companhia realiza até 700 mil teleconsultas por mês, abrangendo mais de 30 especialidades médicas e serviços. O uso de um sistema próprio permite, portanto, a melhoria contínua dos processos.

Indicadores comprovam alta satisfação dos beneficiários

Segundo Adria Candido, os resultados operacionais comprovam a eficácia da telessaúde:

Nota 4,7 no Atendimento 5 Estrelas

no Atendimento 5 Estrelas 92% de resolutividade , com apenas 8% dos pacientes buscando atendimento presencial em até 60 dias

, com apenas 8% dos pacientes buscando atendimento presencial em até 60 dias Apenas 0,24% de índice de reclamações

Dessa forma, os indicadores confirmam ganhos operacionais e assistenciais.

Jornada digital facilita o acesso ao atendimento

Para facilitar a jornada do beneficiário, a marcação da teleconsulta pode ser feita pelo aplicativo ou portal. A consulta ocorre via celular, computador ou tablet, garantindo praticidade e acessibilidade.

Outro diferencial importante é a integração com o prontuário eletrônico, que reúne o histórico do paciente independentemente da localidade.

Atendimento qualificado no conforto de casa

Segundo Carolina Câmara, diretora corporativa de Telessaúde da Hapvida, a companhia conta com mais de dois mil profissionais qualificados, no Brasil e no exterior.