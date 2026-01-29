Tráfico de drogas

Fiscalizações da Polícia Federal no Aeroporto de Manaus resultaram na apreensão de skunk e cocaína e na prisão de dois passageiros.

A Polícia Federal apreendeu drogas em duas fiscalizações de rotina realizadas nos dias 26 e 27 de janeiro no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. Ao todo, as ações resultaram na prisão de dois passageiros suspeitos de envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Na primeira ocorrência, registrada na madrugada de 26 de janeiro, policiais federais atuaram após operadores de equipamentos de raio X identificarem imagens suspeitas em duas malas despachadas no porão de uma aeronave.

Em seguida, durante a verificação, os agentes encontraram diversos tabletes de maconha do tipo skunk, embalados com isopor e borracha. Ao final da apreensão, o material totalizou 43,3 quilos da droga.

Logo depois, os policiais identificaram a passageira responsável pelas bagagens, que seguia para Fortaleza (CE). Por isso, eles a retiraram da aeronave e a prenderam em flagrante. Na sequência, conduziram a suspeita à Superintendência da Polícia Federal no Amazonas para os procedimentos legais.

Já na segunda ocorrência, no dia 27 de janeiro, policiais federais fiscalizaram bagagens despachadas em um voo com destino a Guarulhos (SP) e, durante a inspeção, identificaram duas malas com características suspeitas. Nesse caso, as bagagens pertenciam a um passageiro que tinha como destino final Bogotá, na Colômbia.

Dentro das malas, os agentes encontraram esponjas retangulares contendo um líquido negro com características de cocaína. Ao todo, a apreensão somou aproximadamente 4,7 quilos da droga.

Segundo o relato do passageiro, preso em flagrante, o entorpecente teve origem na Colômbia. Diante disso, a Polícia Federal o encaminhou à Superintendência para os procedimentos legais.

Por fim, a Polícia Federal segue com as investigações para identificar outros envolvidos, além de apurar a origem e o destino final dos entorpecentes apreendidos.

