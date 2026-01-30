A relação entre Gabriela e Brigido no BBB 26 tem gerado críticas nas redes sociais. Internautas apontam uma troca de carinhos considerada excessiva entre os dois e lembram que Brigido tem uma namorada fora do confinamento.
Em vídeos que circulam na web, Gabriela aparece deitando no colo de Brigido na área externa da casa, enquanto acaricia o rosto e a perna do brother. Em outra gravação, ela o abraça por trás.
Chaiany, aliada de Gabriela dentro do programa, chegou a alertá-la sobre a proximidade com o rapaz.
“Se fosse eu, mulher, já tinha vindo aqui”, disse Chai, citando a namorada de Brigido, Adriane. Gabriela rebateu, afirmando que é apenas o seu jeito. “Estou dando o toque, você é minha amiga”, defendeu Chaiany. “O povo vai me cancelar se você ficar falando isso aí”, completou Gabi.
No X, antigo Twitter, internautas comentaram a situação. “A namorada do Brigido deve estar amando esse passa-passa dele com a Gabriela”, disse um usuário. “Energia estranha entre Brigido e Gabriela”, escreveu outro.
(*) Com informações do Metrópoles
Leia mais: BBB 26: manhã tensa com punição gravíssima e possível agressão após Big Fone; entenda
Siga o portal EM TEMPO no Instagram