Polêmica

Internautas criticam a troca de carinhos entre os dois e lembram que Brigido tem namorada fora do reality.

A relação entre Gabriela e Brigido no BBB 26 tem gerado críticas nas redes sociais. Internautas apontam uma troca de carinhos considerada excessiva entre os dois e lembram que Brigido tem uma namorada fora do confinamento.

Em vídeos que circulam na web, Gabriela aparece deitando no colo de Brigido na área externa da casa, enquanto acaricia o rosto e a perna do brother. Em outra gravação, ela o abraça por trás.

Chaiany, aliada de Gabriela dentro do programa, chegou a alertá-la sobre a proximidade com o rapaz.

“Se fosse eu, mulher, já tinha vindo aqui”, disse Chai, citando a namorada de Brigido, Adriane. Gabriela rebateu, afirmando que é apenas o seu jeito. “Estou dando o toque, você é minha amiga”, defendeu Chaiany. “O povo vai me cancelar se você ficar falando isso aí”, completou Gabi.

No X, antigo Twitter, internautas comentaram a situação. “A namorada do Brigido deve estar amando esse passa-passa dele com a Gabriela”, disse um usuário. “Energia estranha entre Brigido e Gabriela”, escreveu outro.

a gabriela pegando na perna do brigido e com a mão no rosto dele 👀 pic.twitter.com/yxhGcih1Xc — thomaz (@thisdracarys) January 30, 2026

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais: BBB 26: manhã tensa com punição gravíssima e possível agressão após Big Fone; entenda

Siga o portal EM TEMPO no Instagram