Um vídeo mostra o momento em que os participantes do BBB 26 são informados oficialmente sobre a expulsão de Paulo Augusto do reality show. O anúncio foi feito pela produção na tarde desta sexta-feira (30) e deixou a casa em silêncio após a comunicação.
No comunicado, a produção foi direta ao explicar o motivo da decisão:
“Atenção, todos! As regras do programa existem para garantir que todas as dinâmicas ocorram dentro de limites claros e que a integridade física de todos seja preservada. Por ter colocado em risco a integridade física do participante Jonas, Paulo Augusto está fora do Big Brother Brasil. Tenham cuidado”.
Paulo Augusto foi desclassificado do BBB 26 após um episódio ocorrido pela manhã, durante a disputa para atender o Big Fone. Na correria, ele puxou Jonas, que acabou caindo no chão. A produção avaliou que a atitude colocou em risco a integridade física do participante, fator determinante para a expulsão imediata de PA do programa.
A cena e o anúncio da expulsão rapidamente repercutiram nas redes sociais, levantando debates sobre limites em provas e o cumprimento das regras dentro do reality.
