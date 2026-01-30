Expulsão

Participantes foram informados da decisão após agressão a Jonas durante disputa pelo Big Fone.

Um vídeo mostra o momento em que os participantes do BBB 26 são informados oficialmente sobre a expulsão de Paulo Augusto do reality show. O anúncio foi feito pela produção na tarde desta sexta-feira (30) e deixou a casa em silêncio após a comunicação.

No comunicado, a produção foi direta ao explicar o motivo da decisão:

“Atenção, todos! As regras do programa existem para garantir que todas as dinâmicas ocorram dentro de limites claros e que a integridade física de todos seja preservada. Por ter colocado em risco a integridade física do participante Jonas, Paulo Augusto está fora do Big Brother Brasil. Tenham cuidado”.

Paulo Augusto foi desclassificado do BBB 26 após um episódio ocorrido pela manhã, durante a disputa para atender o Big Fone. Na correria, ele puxou Jonas, que acabou caindo no chão. A produção avaliou que a atitude colocou em risco a integridade física do participante, fator determinante para a expulsão imediata de PA do programa.

A cena e o anúncio da expulsão rapidamente repercutiram nas redes sociais, levantando debates sobre limites em provas e o cumprimento das regras dentro do reality.

VEJA VÍDEO

LEIA MAIS:

Paulo Augusto é expulso do BBB 26 após empurrar Jonas

