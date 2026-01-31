Aleam

Evento idealizado pelo deputado João Luiz reúne esporte, conscientização e qualidade de vida na Arena da Amazônia

Transformar movimento em conscientização foi a proposta do presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Relações Internacionais da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual João Luiz (Republicanos), ao promover neste sábado (31) a “Corrida João Luiz em Movimento”. A iniciativa teve como foco o fortalecimento da promoção e do cuidado com a saúde mental.

A corrida partiu do Pódio da Arena da Amazônia, percorreu o Sambódromo pela Avenida do Samba e retornou ao ponto inicial.

Importância da saúde mental

Segundo o parlamentar, a população precisa redobrar os cuidados com a saúde mental, já que enfrenta diariamente situações como excesso de trabalho, que afastam as pessoas da prática de atividades físicas, fundamentais para o equilíbrio do corpo e da mente.

“Observamos um número muito grande de pessoas com problemas mentais e emocionais, muitas adoecendo por ficarem isoladas. Realizamos um movimento de conscientização para acender o alerta sobre a importância de cuidar da saúde mental. Esta corrida contribui para que crianças, jovens e idosos promovam uma mudança de vida”, pontuou João Luiz.

Foto: Mauro Smith

Evento deve ocorrer mensalmente

O deputado também agradeceu o apoio da Assembleia Legislativa para a realização da ação.

“Agradeço ao presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade, pelo suporte para a realização desta corrida, que a partir de agora acontecerá todos os meses, em diferentes pontos de Manaus”, ressaltou.

Participantes destacam benefícios

Para a mãe atípica e dona de casa Ster Lima, o evento estimula hábitos saudáveis para toda a família.

“Esta corrida é muito importante para cuidar do corpo e da mente. O deputado é sempre atuante na área do esporte e leva atividades importantes para a população, como esta corrida de conscientização sobre a saúde mental”, afirmou.

O participante Felipe Porfírio Rocha avaliou de forma positiva a iniciativa realizada durante o Janeiro Branco, mês dedicado à conscientização sobre saúde mental.

“Acho importante um evento esportivo que trate da saúde mental e física, pois elas estão interligadas. É muito válido levar esse tema às pessoas. João Luiz está de parabéns por incentivar o esporte em nosso estado”, finalizou.

Autoridades reforçam relação entre esporte e saúde pública

O secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Diego Américo, participou do evento e destacou que investir em esporte contribui para a redução de custos com a saúde pública.

“A cada R$ 5 investidos no esporte, economizamos R$ 15 em custos com a saúde pública. Esse evento traz à tona um tema essencial, que é cuidar da saúde mental por meio da atividade física”, acrescentou.

Antes da largada, educadores físicos conduziram exercícios de aquecimento para prevenir lesões durante o percurso.

Campanha Janeiro Branco

Foto: Mauro Smith

A campanha Janeiro Branco é um movimento social criado em 2014 no Brasil, idealizado pelo psicólogo Leonardo Abrahão, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da saúde mental e emocional.

O mês de janeiro foi escolhido para incentivar reflexões e novos começos, simbolizando uma “página em branco” voltada ao bem-estar psíquico, com ações que buscam prevenir o adoecimento emocional e combater o estigma.

