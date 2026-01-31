agressão

Após ser desclassificado por agressão durante a corrida ao Big Fone, Paulo Augusto agradece o apoio do público

O ex-participante do BBB 26, Paulo Augusto, falou publicamente pela primeira vez após ser expulso do reality show da TV Globo. O goiano informou que já retornou para seu estado natal e agradeceu as mensagens de apoio recebidas desde que deixou o programa.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, P.A. relatou a chegada a Goiânia e demonstrou gratidão ao público que acompanhou sua trajetória.

“Fala turma, como é que vocês estão? Turma, cheguei aqui em Goiânia hoje pela manhã e eu quero agradecer todo mundo pelo apoio e carinho que teve comigo desde a Casa de Vidro.”

Agradecimento aos fãs e cidades goianas

Paulo Augusto destacou o carinho recebido de moradores de diferentes municípios de Goiás, como Anápolis, Itauçu e Itaguaru. Segundo ele, as mensagens positivas têm sido importantes neste momento após a saída precoce do programa.

“Então, eu quero agradecer todo mundo que está mandando mensagens positivas. Estamos juntos, esse é só o começo para mim.”

O ex-brother também comentou sobre a experiência no reality e afirmou que encara o episódio como parte de um processo de aprendizado.

“Estou muito grato pela oportunidade. É isso aí, aconteceu o que tinha que acontecer, mas estamos firmes aqui. Vamos com Deus.”

Entenda o motivo da expulsão

Paulo Augusto foi retirado do jogo após um incidente envolvendo o participante Jonas Suzlbach durante a corrida para atender o Big Fone. Os dois competiam pelo atendimento quando ocorreu um empurrão.

De acordo com a TV Globo, “após análise das imagens, constatou-se que o participante colocou em risco a integridade física de Jonas”, motivo pelo qual o brother foi oficialmente desclassificado do programa na sexta-feira (30).

(*) Com informações da CNN Brasil

