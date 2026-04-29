A atriz Luana Piovani voltou a falar sobre Virginia Fonseca nas redes sociais após a influenciadora anunciar que pretende processá-la. Em nova manifestação, Piovani afirmou: “Eu não vou sucumbir, eu não vou parar”.
Além disso, a declaração ocorreu depois de a atriz compartilhar uma carta pública escrita pela psicóloga Karina Correia em sua defesa.
Carta compartilhada por Luana defende críticas feitas à influenciadora
Na publicação repostada por Piovani, a psicóloga afirma que a atriz “rompeu o pacto de silêncio de uma elite que acredita que o dinheiro pode lavar a responsabilidade social”.
Além disso, o texto critica influenciadores que promovem plataformas de apostas online.
Segundo a autora da carta, a divulgação desse tipo de conteúdo impacta diretamente famílias vulneráveis e contribui para problemas sociais.
Entenda a polêmica entre Luana Piovani e Virginia Fonseca
A crise entre as duas começou após Luana Piovani repostar um vídeo crítico à divulgação de jogos online e publicar uma mensagem direcionada à influenciadora.
Na ocasião, a atriz escreveu:
“A maldição vai colar em você, resvalará nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado.”
A declaração gerou forte repercussão nas redes sociais e levou Virginia a afirmar que acionará a Justiça contra Piovani.
Virginia reage e anuncia processo contra atriz
Após a fala de Luana, Virginia apareceu emocionada nas redes sociais e disse que processará a atriz.
Além disso, o cantor Zé Felipe, ex-marido da influenciadora, manifestou apoio público à ex.
Outros familiares do ex-casal também saíram em defesa dos filhos e criticaram a fala da atriz.
Luana diz que comentário foi sobre consequências, não desejo de mal
Posteriormente, Piovani compartilhou uma publicação da ativista Pauleteh Araújo para explicar sua posição.
Segundo o texto repostado pela atriz, existe diferença entre desejar o mal e apontar consequências de determinadas atitudes.
A publicação afirma:
“Isso não é jogar praga, é realidade.”
Além disso, o texto compara o impacto das ações de adultos sobre seus familiares às consequências sofridas por filhos de pessoas presas ou envolvidas em crimes.
Debate sobre apostas online ganha novo capítulo
A nova fala de Luana Piovani reacende o debate sobre responsabilidade de influenciadores na promoção de plataformas de apostas.
Enquanto isso, a polêmica entre a atriz e Virginia Fonseca segue repercutindo intensamente nas redes sociais.
Leia mais:
Luana Piovani reage a pergunta sobre Virginia Fonseca: ‘Quem?’