Luana Piovani X Virginia

Atriz se pronuncia após influenciadora anunciar processo por fala sobre apostas online

Publicado em 29 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

A atriz Luana Piovani voltou a falar sobre Virginia Fonseca nas redes sociais após a influenciadora anunciar que pretende processá-la. Em nova manifestação, Piovani afirmou: “Eu não vou sucumbir, eu não vou parar”.

Além disso, a declaração ocorreu depois de a atriz compartilhar uma carta pública escrita pela psicóloga Karina Correia em sua defesa.

Carta compartilhada por Luana defende críticas feitas à influenciadora

Na publicação repostada por Piovani, a psicóloga afirma que a atriz “rompeu o pacto de silêncio de uma elite que acredita que o dinheiro pode lavar a responsabilidade social”.

Além disso, o texto critica influenciadores que promovem plataformas de apostas online.

Segundo a autora da carta, a divulgação desse tipo de conteúdo impacta diretamente famílias vulneráveis e contribui para problemas sociais.

Entenda a polêmica entre Luana Piovani e Virginia Fonseca

A crise entre as duas começou após Luana Piovani repostar um vídeo crítico à divulgação de jogos online e publicar uma mensagem direcionada à influenciadora.

Na ocasião, a atriz escreveu:

“A maldição vai colar em você, resvalará nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado.”

A declaração gerou forte repercussão nas redes sociais e levou Virginia a afirmar que acionará a Justiça contra Piovani.

Virginia reage e anuncia processo contra atriz

Após a fala de Luana, Virginia apareceu emocionada nas redes sociais e disse que processará a atriz.

Além disso, o cantor Zé Felipe, ex-marido da influenciadora, manifestou apoio público à ex.

Outros familiares do ex-casal também saíram em defesa dos filhos e criticaram a fala da atriz.

Luana diz que comentário foi sobre consequências, não desejo de mal

Posteriormente, Piovani compartilhou uma publicação da ativista Pauleteh Araújo para explicar sua posição.

Segundo o texto repostado pela atriz, existe diferença entre desejar o mal e apontar consequências de determinadas atitudes.

A publicação afirma:

“Isso não é jogar praga, é realidade.”

Além disso, o texto compara o impacto das ações de adultos sobre seus familiares às consequências sofridas por filhos de pessoas presas ou envolvidas em crimes.

Debate sobre apostas online ganha novo capítulo

A nova fala de Luana Piovani reacende o debate sobre responsabilidade de influenciadores na promoção de plataformas de apostas.

Enquanto isso, a polêmica entre a atriz e Virginia Fonseca segue repercutindo intensamente nas redes sociais.

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