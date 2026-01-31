BBB 26

Discussão entre participantes do grupo Veteranos movimenta a casa mais vigiada do Brasil

Na cozinha da casa mais vigiada do Brasil, Ana Paula Renault e Jonas Sulzbach protagonizaram um desentendimento nesta semana. Integrantes do grupo Veteranos do BBB 26, os dois trocaram provocações diante dos demais participantes.

Durante a conversa, Sarah Andrade comentou sobre as diferenças de postura no jogo.

“Ana Paula, já está bem claro que a gente joga bem diferente e está tudo bem. Ainda bem que a joga bem diferente”, afirma Sarah Andrade.

Ana Paula reage à postura de Jonas

Enquanto Sarah falava, Jonas Sulzbach, que também estava na cozinha, reagiu com risadas. A atitude incomodou Ana Paula Renault, que respondeu de forma direta.

“Quem ri por último ri melhor. Devia aprender isso, 5ª série. Você fica com essa boca aberta aí”, afirma Ana Paula Renault.

Jonas rebate provocação

Jonas não deixou o comentário passar e retrucou a fala da colega com críticas ao comportamento da sister.

“A senhora que chama os outros de burro. Educação em pessoa. Tem tanta coisa para aprender na tua vida”, diz Jonas.

(*) Com informações do G1

Leia mais: Ex-BBB Paulo Augusto se pronuncia após expulsão do BBB 26