acidente

Acidente ocorreu na manhã deste domingo (1º), no bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus

Um carro colidiu contra um poste na manhã deste domingo (1º) na avenida André Araújo, no bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. O acidente aconteceu em um trecho de intenso fluxo de veículos e impactou o trânsito logo nas primeiras horas do dia.

Um vídeo que circula em aplicativos de mensagens revela a situação do automóvel após a batida. As imagens mostram que a parte dianteira ficou completamente destruída ao atingir o poste, o que evidencia a força da colisão.

Não há confirmação de feridos

Apesar dos prejuízos materiais, até o momento não há informações oficiais sobre pessoas feridas. As autoridades também não divulgaram detalhes sobre como o acidente ocorreu, e as causas seguem desconhecidas.

Batida provoca lentidão no trânsito

Após a colisão, o tráfego de veículos ficou congestionado na região. A presença do carro na via e a situação do local provocaram lentidão, exigindo atenção redobrada dos motoristas que transitavam pela avenida André Araújo.

VÍDEOS:

