Dois homens ainda não identificados assaltaram uma loja de cosméticos neste sábado (31), na rua Aratiba, no bairro São José, Zona Leste de Manaus. Câmeras de segurança registraram toda a ação criminosa.

As imagens mostram os suspeitos recolhendo dinheiro e diversos objetos do estabelecimento. Durante o crime, eles ameaçaram funcionários e clientes com objetos semelhantes a armas de fogo.

Em determinado momento do vídeo, uma cliente disse acreditar que se tratava de uma brincadeira. Logo em seguida, um dos criminosos debochou da situação e respondeu: “Brincadeira é?”.

Enquanto isso, os suspeitos continuam recolhendo os pertences e deixam o local em seguida.

Polícia pede apoio da população

A Polícia Civil do Amazonas, por meio do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicitou a colaboração da população para ajudar na identificação e localização dos envolvidos no crime.

Informações podem ser repassadas de forma anônima às autoridades policiais.

VÍDEO:

