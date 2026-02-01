Dois homens ainda não identificados assaltaram uma loja de cosméticos neste sábado (31), na rua Aratiba, no bairro São José, Zona Leste de Manaus. Câmeras de segurança registraram toda a ação criminosa.
As imagens mostram os suspeitos recolhendo dinheiro e diversos objetos do estabelecimento. Durante o crime, eles ameaçaram funcionários e clientes com objetos semelhantes a armas de fogo.
Em determinado momento do vídeo, uma cliente disse acreditar que se tratava de uma brincadeira. Logo em seguida, um dos criminosos debochou da situação e respondeu: “Brincadeira é?”.
Enquanto isso, os suspeitos continuam recolhendo os pertences e deixam o local em seguida.
Polícia pede apoio da população
A Polícia Civil do Amazonas, por meio do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicitou a colaboração da população para ajudar na identificação e localização dos envolvidos no crime.
Informações podem ser repassadas de forma anônima às autoridades policiais.
