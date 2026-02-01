crime

Crime foi registrado por câmeras de segurança e Polícia Civil pede ajuda para identificar suspeitos

Dois homens ainda não identificados assaltaram uma loja de cosméticos neste sábado (31), na rua Aratiba, no bairro São José, Zona Leste de Manaus. Câmeras de segurança registraram toda a ação criminosa.

As imagens mostram os suspeitos recolhendo dinheiro e diversos objetos do estabelecimento. Durante o crime, eles ameaçaram funcionários e clientes com objetos semelhantes a armas de fogo.

Em determinado momento do vídeo, uma cliente disse acreditar que se tratava de uma brincadeira. Logo em seguida, um dos criminosos debochou da situação e respondeu: “Brincadeira é?”.

Enquanto isso, os suspeitos continuam recolhendo os pertences e deixam o local em seguida.

Polícia pede apoio da população

A Polícia Civil do Amazonas, por meio do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicitou a colaboração da população para ajudar na identificação e localização dos envolvidos no crime.

Informações podem ser repassadas de forma anônima às autoridades policiais.

VÍDEO:

