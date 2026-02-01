luto

Codi Dreaux nasceu prematura e enfrentou complicações de saúde desde o parto; pais e avô se manifestaram nas redes sociais

A família do rapper Snoop Dogg vive um momento de luto após a morte de Codi Dreaux, neta do artista, aos 10 meses de idade.

A confirmação veio pelas redes sociais por Cori Broadus, filha do cantor e mãe da bebê. Codi nasceu de forma prematura e permaneceu por um longo período internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) neonatal.

Em uma publicação emocionada, acompanhada de uma foto em preto e branco segurando a filha, Cori escreveu: “Na segunda-feira perdi o amor da minha vida. Minha Codi”.

Pais prestam homenagens nas redes sociais

Além disso, o pai da criança, Wayne Deuce, também utilizou as redes sociais para expressar sua dor. Ele publicou uma imagem segurando a filha nos braços e declarou estar devastado desde a partida da menina.

Na homenagem, Wayne afirmou que, apesar do sofrimento, encontra conforto em saber que a filha está em paz.

Snoop Dogg manifesta apoio à filha

Por sua vez, Snoop Dogg demonstrou solidariedade à filha no último sábado (31/01). O rapper compartilhou uma foto ao lado de Cori acompanhada de um emoji de coração.

Logo após a publicação, fãs e seguidores enviaram milhares de mensagens de apoio e condolências à família.

Nascimento foi marcado por complicações

Desde o início, a trajetória de Codi Dreaux foi marcada por desafios. Em fevereiro de 2025, Cori Broadus revelou que o parto ocorreu três meses antes do previsto após o diagnóstico de síndrome de HELLP — uma complicação rara e grave da gestação que compromete o fígado e a coagulação sanguínea.

Na época, a jovem relatou o impacto emocional da situação: “Eu chorei e chorei, me comparei e me culpei por não conseguir dar a ela o que precisava. Mas Deus sempre me mostrou que essa é sua criança”.

