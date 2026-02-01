zona rural

Animal debilitado foi encontrado em quintal na zona rural e recebe cuidados veterinários da prefeitura

Moradores da comunidade do Piquiá, na zona rural de Itacoatiara, resgataram um filhote de onça-pintada na noite desta sexta-feira (30).

O animal surgiu no quintal de uma residência com sinais visíveis de debilidade e estresse. Diante da situação, a comunidade agiu rapidamente para proteger o filhote e acionou as autoridades ambientais do município.

Animal recebe cuidados e acompanhamento veterinário

Após o resgate, os moradores levaram o filhote à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Atualmente, ele recebe alimentação adequada e passa por acompanhamento veterinário em uma base da prefeitura. Enquanto isso, a equipe técnica monitora continuamente seu estado de saúde.

O município trabalha para garantir a recuperação completa do animal antes de tomar qualquer decisão definitiva.

Destino será definido após recuperação

As autoridades definirão o destino do filhote somente após sua plena recuperação. De acordo com os órgãos responsáveis, a principal suspeita é de que a mãe do animal tenha sido vítima de abate, prática considerada crime ambiental e que já está sob investigação.

Além disso, os órgãos competentes apuram as circunstâncias do caso para identificar possíveis responsáveis.

Leia mais: Caetano e Bethânia estão entre finalistas de Grammy 2026