Brasília

Com gols de Gabriel Paulista e Yuri Alberto, Timão supera o Rubro-Negro por 2 a 0 em Brasília

O Corinthians venceu o Flamengo por 2 a 0, neste domingo (1º), e conquistou o título da Supercopa do Brasil 2026 na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Com atuação segura e eficiente, o Timão confirmou a superioridade no duelo entre os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil.

Antes de a bola rolar, o estádio foi palco de uma grande festa, com show do cantor João Gomes, torcida dividida e recorde de público: 71.244 torcedores estiveram presentes.

O confronto foi decidido com gols do zagueiro Gabriel Paulista e do atacante Yuri Alberto, já nos acréscimos, em um lance marcado por um chapéu no goleiro Rossi.

Expulsão muda o rumo do jogo

Além disso, a partida ficou marcada por uma expulsão incomum. Carrascal, do Flamengo, recebeu cartão vermelho ainda no intervalo, após acertar Breno Bidon com uma cotovelada nos acréscimos do primeiro tempo.

Mesmo com um jogador a menos, o Flamengo ainda levou perigo. Pulgar acertou uma cabeçada no travessão, enquanto Yuri Alberto também carimbou a trave na melhor chance corintiana da segunda etapa antes do segundo gol.

Paquetá estreia, mas perde chance decisiva

Maior contratação da história do futebol brasileiro, Lucas Paquetá estreou no segundo tempo, aos 13 minutos. No entanto, o meia desperdiçou a oportunidade mais clara de empate ao isolar uma finalização na pequena área nos acréscimos.

Assim, o Corinthians manteve o controle da partida até o apito final.

Como foram os gols de Flamengo 0 x 2 Corinthians

Reforço para a temporada, Gabriel Paulista marcou pela primeira vez com a camisa do clube do coração e se emocionou na comemoração.

Aos 25 minutos do primeiro tempo, Matheuzinho cruzou da intermediária, Gustavo Henrique ajeitou de cabeça e Gabriel Paulista finalizou de pé esquerdo. A bola ainda desviou em Léo Pereira antes de entrar.

Já nos acréscimos, aos 51 minutos, quando o Flamengo tentava pressionar, o estreante Kaio César aproveitou nova cabeçada de Gustavo Henrique e ajeitou para Yuri Alberto.

O atacante arrancou em velocidade, aplicou um lençol no goleiro Rossi e cabeceou para o gol vazio. Inicialmente, o árbitro anulou o lance por impedimento, mas Rafael Rodrigo Klein confirmou o gol após análise do VAR.

(*) Com informções da CNN Brasil

