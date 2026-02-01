Defesa Civil

Defesa Civil alerta para chuva intensa, ventos fortes e risco de alagamentos entre segunda e quarta-feira no litoral catarinense

A formação de um novo ciclone extratropical na Região Sul do país se intensificou em Santa Catarina e já provoca temporais isolados, com raios, rajadas de vento, granizo e alagamentos pontuais no litoral sul e na Grande Florianópolis.

Segundo alerta meteorológico divulgado pela Defesa Civil do estado, cada episódio de temporal pode durar entre duas e três horas.

Em nota publicada na última sexta-feira (30), a Defesa Civil de Santa Catarina já havia informado sobre a formação do ciclone extratropical, com chegada prevista entre segunda (2) e quarta-feira (4).

“O fenômeno deve se formar próximo à Região Sudeste e trazer mais chuva ao litoral catarinense. A partir da madrugada de terça-feira (3), os temporais tendem a ganhar intensidade, principalmente entre o litoral norte e a grande Florianópolis. Os acumulados elevados aumentam o risco para alagamentos, enxurradas e eventuais deslizamentos”.

Chuva deve ser persistente nos próximos dias

De acordo com a meteorologista Nicolle Reis, da Defesa Civil, o comportamento do sistema é diferente do registrado no fim de semana.

“diferentemente do final de semana, quando as instabilidades são passageiras, a chuva deve ocorrer de forma persistente e volumosa nos próximos dias”.

Assim, o volume acumulado aumenta a possibilidade de transtornos em áreas urbanas e regiões com histórico de alagamentos.

Granizo e ventos fortes ainda são esperados

Além disso, a Defesa Civil informou que entre a tarde e a noite desta segunda-feira, o aquecimento, a umidade, a atuação de uma área de baixa pressão e ventos intensos em diferentes níveis da atmosfera voltam a favorecer a formação de temporais isolados.

“Apesar da instabilidade do tempo ficar restrita às áreas mais a leste do estado, como o litoral e Vale do Itajaí e os temporais serem mais isolados que no dia anterior, eles ainda podem produzir granizo e intensas rajadas de vento de forma localizada”.

Regiões sob maior atenção

As áreas com maior risco são:

Litoral sul

Grande Florianópolis

Litoral norte

Vale do Itajaí

Por fim, a Defesa Civil recomenda que a população acompanhe os avisos oficiais e evite áreas alagadas durante os períodos de chuva intensa.

