A Prefeitura de Manaus informou que não haverá mudanças nos locais de atendimento das cinco Unidades Móveis de Saúde da Mulher ao longo desta semana.
Dessa forma, as usuárias podem procurar normalmente os serviços de saúde nas zonas Norte, Sul, Leste, Oeste e na área rural da capital.
As Unidades Móveis de Saúde da Mulher atendem exclusivamente o público feminino e oferecem diversos serviços, entre eles:
- consultas médicas e de enfermagem;
- consulta inicial do pré-natal;
- mamografia;
- coleta e exame preventivo;
- ultrassonografia;
- planejamento familiar;
- vacinação do calendário básico;
- dispensação de medicamentos;
- testes rápidos para detecção de gravidez e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).
Além disso, as estruturas móveis funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis, inclusive pontos facultativos da administração municipal, das 7h às 17h.
Para receber atendimento, é necessário apresentar documento de identidade e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).
Locais de atendimento por zona da cidade
Zona Norte
Rua Tupinambá, esquina com a rua Onça Preta, s/n, Nova Cidade
(Centro Cultural – OCA – Associação de Moradores da Comunidade Nova Vida)
Período: 26/1 a 6/2
Zona Oeste
Rua Minduri, 741, Alvorada
(estacionamento da USF Mansour Bulbol)
Período: 19/1 a 6/2
Zona Leste
Rua Espírito Santo, s/n, Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho
(Campo Unidos do Nova Vitória)
Período: 26/1 a 6/2
Zona Sul
Rua Taumaturgo Vaz, 23, Colônia Oliveira Machado
(Comando de Policiamento de Área Sul – CPA Sul)
Período: 26/1 a 13/2
Zona Rural
BR-174, km 4, próximo ao Mercadinho Butekão
Período: 19/1 a 13/2
Orientação às usuárias
Por fim, a Prefeitura reforça que os atendimentos seguem normalmente nos pontos informados e orienta as mulheres a comparecerem dentro do horário de funcionamento para garantir acesso aos serviços de saúde preventiva e assistencial.
