Prefeitura confirma que não haverá mudança nos pontos de atendimento nesta semana nas zonas urbana e rural da capital

Publicado em 01 de fevereiro de 2026

Por Em Tempo*

A Prefeitura de Manaus informou que não haverá mudanças nos locais de atendimento das cinco Unidades Móveis de Saúde da Mulher ao longo desta semana.

Dessa forma, as usuárias podem procurar normalmente os serviços de saúde nas zonas Norte, Sul, Leste, Oeste e na área rural da capital.

As Unidades Móveis de Saúde da Mulher atendem exclusivamente o público feminino e oferecem diversos serviços, entre eles:

consultas médicas e de enfermagem;

consulta inicial do pré-natal;

mamografia;

coleta e exame preventivo;

ultrassonografia;

planejamento familiar;

vacinação do calendário básico;

dispensação de medicamentos;

testes rápidos para detecção de gravidez e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

Além disso, as estruturas móveis funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis, inclusive pontos facultativos da administração municipal, das 7h às 17h.

Para receber atendimento, é necessário apresentar documento de identidade e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Locais de atendimento por zona da cidade

Zona Norte

Rua Tupinambá, esquina com a rua Onça Preta, s/n, Nova Cidade

(Centro Cultural – OCA – Associação de Moradores da Comunidade Nova Vida)

Período: 26/1 a 6/2

Zona Oeste

Rua Minduri, 741, Alvorada

(estacionamento da USF Mansour Bulbol)

Período: 19/1 a 6/2

Zona Leste

Rua Espírito Santo, s/n, Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho

(Campo Unidos do Nova Vitória)

Período: 26/1 a 6/2

Zona Sul

Rua Taumaturgo Vaz, 23, Colônia Oliveira Machado

(Comando de Policiamento de Área Sul – CPA Sul)

Período: 26/1 a 13/2

Zona Rural

BR-174, km 4, próximo ao Mercadinho Butekão

Período: 19/1 a 13/2

Orientação às usuárias

Por fim, a Prefeitura reforça que os atendimentos seguem normalmente nos pontos informados e orienta as mulheres a comparecerem dentro do horário de funcionamento para garantir acesso aos serviços de saúde preventiva e assistencial.

