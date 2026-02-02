Um homem identificado como Josafá Silva Rodrigues, de 32 anos, morreu após levar facadas dentro da própria casa, na avenida Francisco Dantas, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. O crime aconteceu na tarde de domingo (1º).
Segundo as primeiras informações, Josafá tentou defender a irmã de uma agressão cometida pelo ex-namorado dela, que invadiu a residência armado com uma faca.
Enquanto realizavam patrulhamento pela avenida, policiais militares foram abordados por uma pessoa que estava do lado de fora da casa e pediu ajuda, informando que havia um homem ferido no interior do imóvel. Os agentes entraram na residência e encontraram Josafá ainda com sinais vitais. Em seguida, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Os socorristas tentaram reanimar a vítima, mas Josafá não resistiu aos ferimentos.
Familiares informaram que o suspeito chegou à casa com a intenção de atacar a ex-companheira e chegou a ameaçá-la de morte. Ao perceber a situação, Josafá interveio para impedir a agressão e entrou em luta corporal com o agressor. Durante o confronto, o homem desferiu vários golpes de faca contra a vítima e fugiu do local logo em seguida.
Após o crime, a equipe removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.