Violência doméstica

Ao tentar impedir a agressão do ex-namorado contra a irmã, vítima entrou em luta corporal e não resistiu aos ferimentos

Um homem identificado como Josafá Silva Rodrigues, de 32 anos, morreu após levar facadas dentro da própria casa, na avenida Francisco Dantas, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. O crime aconteceu na tarde de domingo (1º).

Segundo as primeiras informações, Josafá tentou defender a irmã de uma agressão cometida pelo ex-namorado dela, que invadiu a residência armado com uma faca.

Enquanto realizavam patrulhamento pela avenida, policiais militares foram abordados por uma pessoa que estava do lado de fora da casa e pediu ajuda, informando que havia um homem ferido no interior do imóvel. Os agentes entraram na residência e encontraram Josafá ainda com sinais vitais. Em seguida, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os socorristas tentaram reanimar a vítima, mas Josafá não resistiu aos ferimentos.

Familiares informaram que o suspeito chegou à casa com a intenção de atacar a ex-companheira e chegou a ameaçá-la de morte. Ao perceber a situação, Josafá interveio para impedir a agressão e entrou em luta corporal com o agressor. Durante o confronto, o homem desferiu vários golpes de faca contra a vítima e fugiu do local logo em seguida.

Após o crime, a equipe removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.