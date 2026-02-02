O ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto (Republicanos-AM), foi internado em um hospital no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (2) após sofrer uma crise neurológica.
A informação foi confirmada nas redes sociais por Elizabeth Valeiko, ex-primeira-dama da capital amazonense.
Emergência médica
Conforme Elizabeth, ela e Arthur viajaram para o Rio de Janeiro para que o político realizasse um procedimento médico.
Entretanto, durante a madrugada, ele apresentou uma crise neurológica que exigiu hospitalização imediata. De acordo com Elizabeth, o ex-prefeito de Manaus passou mal por volta de 2h15 da manhã.
“Ele teve um surto neurológico, ficou confuso e isso me preocupou muito”, relatou a ex-primeira-dama.
Internação de Elizabeth Valeiko
Além de Arthur Neto, Elizabeth Valeiko também precisou ser internada devido a uma falha no funcionamento de um dos rins. Em uma publicação nas redes sociais, ela ressaltou a importância de cuidar da saúde e manter a fé diante das dificuldades:
“Mesmo diante de tudo isso, meu coração é de gratidão a Deus. Compartilho isso para lembrar que a vida é um sopro e que precisamos cuidar de nós”.
Retorno à política
No ano passado, Arthur Neto já havia declarado a intenção de retornar à política, afirmando que pretende concorrer pelo Republicanos nas eleições deste ano.
