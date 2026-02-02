Emergência

Ex-prefeito de Manaus precisou de hospitalização emergencial, segundo ex-primeira-dama

O ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto (Republicanos-AM), foi internado em um hospital no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (2) após sofrer uma crise neurológica.

A informação foi confirmada nas redes sociais por Elizabeth Valeiko, ex-primeira-dama da capital amazonense.

Emergência médica

Conforme Elizabeth, ela e Arthur viajaram para o Rio de Janeiro para que o político realizasse um procedimento médico.

Entretanto, durante a madrugada, ele apresentou uma crise neurológica que exigiu hospitalização imediata. De acordo com Elizabeth, o ex-prefeito de Manaus passou mal por volta de 2h15 da manhã.

“Ele teve um surto neurológico, ficou confuso e isso me preocupou muito”, relatou a ex-primeira-dama.

Internação de Elizabeth Valeiko

Além de Arthur Neto, Elizabeth Valeiko também precisou ser internada devido a uma falha no funcionamento de um dos rins. Em uma publicação nas redes sociais, ela ressaltou a importância de cuidar da saúde e manter a fé diante das dificuldades:

“Mesmo diante de tudo isso, meu coração é de gratidão a Deus. Compartilho isso para lembrar que a vida é um sopro e que precisamos cuidar de nós”.

Retorno à política

No ano passado, Arthur Neto já havia declarado a intenção de retornar à política, afirmando que pretende concorrer pelo Republicanos nas eleições deste ano.

