PC-AM apreende maconha e cocaína avaliadas em R$ 6,1 milhões durante operação.

Manaus (AM) – Quatro homens foram presos pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), no domingo (1º), pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A operação resultou na apreensão de 211 quilos de entorpecentes, sendo 176 quilos de maconha do tipo skunk e 35 quilos de cocaína, avaliados em aproximadamente R$ 6,1 milhões.

Perseguição policial e monitoramento

O delegado Rodrigo Torres explicou que a apreensão ocorreu durante uma perseguição policial no bairro São Francisco, zona sul, quando parte das drogas foi encontrada em um veículo utilizado por um dos suspeitos.

“O principal alvo estava sendo monitorado há cerca de duas semanas, em uma residência no conjunto Eldorado, bairro Parque 10 de Novembro, por atuar no transporte de entorpecentes”, disse o delegado.

Detalhes da prisão e apreensão

Durante a ação, os policiais avistaram o suspeito saindo do imóvel em um veículo, acompanhado por outro carro que fazia a escolta. Um dos veículos colidiu contra uma árvore na avenida André Araújo, enquanto o outro foi interceptado na avenida Umberto Calderaro, resultando na prisão dos motoristas.

Drogas encontradas

Em um dos carros, foram apreendidos 163 tabletes de maconha do tipo skunk. Outras porções foram localizadas em uma oficina no bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul, onde 31 tabletes de cocaína estavam escondidos em rodas de veículos.

“Na residência alvo da investigação, também foram encontrados materiais usados para embalar drogas que tinham como destino o estado do Ceará. Nesse imóvel, efetuamos a prisão de mais um envolvido”, acrescentou Rodrigo Torres.

Encaminhamento à Justiça

Os quatro homens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles permanecerão à disposição da Justiça.

