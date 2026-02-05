Educação e tecnologia

Com educação aliada a tecnologia, a plataforma ConectaMed oferece aprendizado personalizado, com simulações práticas, EAD e realidade virtual.

Nos últimos anos, o conceito de EdTech, que une educação e tecnologia, deixou de ser tendência para se tornar a base da transformação no ensino médico. Nesse contexto, a Hapvida, maior empresa de saúde integrada da América Latina, destaca seu Programa de Educação Médica Continuada, que, em apenas um ano, capacitou mais de 8,5 mil profissionais, com um ganho médio de 52% em aprendizado.

Iniciado em agosto de 2024, o programa possui uma base potencial de 28 mil médicos na rede e um corpo clínico elegível composto por 16,4 mil profissionais. Comprometida com a excelência no atendimento e o desenvolvimento de seus profissionais, a companhia tem investido em ensino continuado, capacitação e qualificação com um aporte anual de R$ 1 milhão.

“Trata-se de um dos maiores programas corporativos de aperfeiçoamento médico em operação de saúde integrada no país. O nosso objetivo é promover a ampliação do conhecimento e a capacitação dos profissionais da saúde, além de contribuir para um atendimento de alta qualidade aos pacientes”, afirma a diretora de Educação Corporativa da Hapvida, Lara Paiva.

O programa é fundamentado em escala da base elegível, volume de adesão e modelo de mensuração institucional e oferece formações online tais como: ConectaMed, treinamentos práticos, formação médica, MBA em gestão em saúde, escola de tecnologia e cursos de IA aplicada à saúde.

A diretora de Educação da companhia avalia a plataforma ConectaMed como uma síntese do conceito de EdTech assistencial. “Ela une inteligência artificial educacional e dados clínicos para personalizar o aprendizado, conecta simulações práticas, EAD e realidade virtual, além de criar trilhas corporativas e certificações clínicas com padrão internacional” e complementa: “Essa integração entre tecnologia, ciência e prática médica faz da ConectaMed um dos maiores programas de educação médica continuada da América Latina e um símbolo de como o setor de saúde pode se reinventar pela educação”.

Da teoria à prática

Gabriela Fagundes é coordenadora médica do pronto atendimento e médica plantonista do PA do Hospital Jardim Anália. Atualmente realiza 14 cursos oferecidos pela Hapvida, entre eles auditoria médica, urgências pediátricas e obstétricas, radiologia e medicina na emergência, além de cuidados paliativos. Segundo ela, as trilhas são acessíveis, fáceis de encaixar na rotina e agregam valor ao trabalho diário.

“Além de atualização técnica, os cursos ajudam a alinhar condutas e protocolos, o que torna o trabalho mais fluido. Tem sido uma experiência muito positiva. Os conteúdos são claros, práticos e conversam com o nosso dia a dia assistencial. Os materiais são super atuais, o que ajuda tanto na tomada de decisão clínica quanto na organização do trabalho”, afirma.

Na avaliação de Gabriela, a iniciativa demonstra que a empresa se preocupa em investir em conhecimento, o que faz a diferença não só para o profissional, mas também para a qualidade do atendimento aos pacientes.

Motivações

Como forma de estímulo, a Diretoria de Ensino Médico desenvolve campanhas de premiação, a exemplo do “Conhecimento Premiado”. A área contabiliza os médicos/alunos mais engajados nas trilhas educacionais, criando uma bonificação em que os 50 primeiros médicos da lista recebem incentivos financeiros.

Para fortalecer a cultura de aprendizado na companhia, a Hapvida também ofereceu uma experiência internacional exclusiva: os três médicos com melhor desempenho foram premiados com a participação em congressos internacionais totalmente custeados, a critério do profissional.

Além disso, a companhia está em fase avançada de desenvolvimento de um clube de benefícios para médicos, lançado em 2025, que oferece vantagens exclusivas, para além de parcerias comerciais estratégicas como descontos em automóveis de marcas renomadas, entre elas BMW e BYD, reforçando o compromisso e relacionamento com médicos contratados.

Neste ano, a médica Gabriela almeja participar do “Conhecimento Premiado”. “Fiquei sabendo do programa de premiação no final de 2025. Já me organizei para buscar essa conquista em 2026, mantendo o foco na capacitação contínua”, ressalta.

