Apreensão

Duas lanchas suspeitas trocaram tiros com policiais; droga foi encontrada em área de mata próxima ao rio

Tabatinga (AM) – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu cerca de 831 quilos de maconha tipo skunk durante uma operação fluvial no Alto Solimões, na quarta-feira (04/02), entre os municípios de Tabatinga e São Paulo de Olivença.

A ação foi realizada por equipes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que faziam patrulhamento de rotina por volta das 8h30, quando identificaram duas lanchas de alta performance em velocidade elevada e atitude suspeita.

Ao receberem ordem de parada, os ocupantes das embarcações atiraram contra os policiais, que revidaram. Durante o confronto, uma das lanchas naufragou e os suspeitos desapareceram nas águas do rio.

A segunda embarcação fugiu em direção à margem e entrou em um igarapé de difícil acesso. A vegetação fechada e a pouca profundidade impediram a perseguição por água. Diante disso, os policiais registraram as coordenadas e iniciaram buscas por terra.

Durante a varredura na mata, a equipe localizou e apreendeu toda a carga de entorpecentes, avaliada em quase uma tonelada.

Segundo o comandante do 8º BPM, major PM Jonatas Soares, a operação representa mais um prejuízo ao tráfico na região de fronteira. “Os traficantes abandonaram o material durante a fuga. Conseguimos localizar e apreender a droga”, afirmou.

O entorpecente foi encaminhado para a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tabatinga.

Denúncias

A PM orienta a população a denunciar atividades criminosas pelo 190. O sigilo é garantido.

