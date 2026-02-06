Carnaval

Cores vibrantes, glitter e pedrarias marcam as produções de maquiagem para a folia deste ano, com opções criativas, acessíveis e que resistem ao calor

O estilo Y2K (referência aos anos 2000) continua em alta, e no Carnaval de 2026 a tendência se fortalece. Se nas roupas a pegada é aproveitar lantejoulas, rendas, miçangas e pedrarias, na maquiagem o estilo segue uma linha parecida, sem medo do brilho e de cores mais vibrantes.

Para quem quer aderir à tendência sem complicações, três propostas de maquiagem mostram como é possível criar looks marcantes em casa, com resistência ao calor, à umidade e às longas horas de festa — sem abrir mão da criatividade.

As sugestões foram desenvolvidas pelo professor Oliver Negreiros, do curso de Estética do Centro de Ensino Técnico (Centec), com foco em técnicas acessíveis e adaptáveis. “Essas makes permitem expressar criatividade e dialogar com as tendências atuais, sem exigir experiência profissional”, afirma o especialista.

Lilás em contraste vibrante

A primeira proposta é apostar em um olho monocromático em tons de lilás, tendência forte neste Carnaval. O contraste entre a cor mais clara e outra mais escura cria profundidade sem exigir técnicas avançadas, enquanto o glitter acrescenta brilho e textura ao visual.

Passo a passo:

A maquiagem começa com a preparação da pele, respeitando o tipo (seca, mista ou oleosa) usando produtos adequados para garantir maior fixação. Nos olhos, aplica-se uma sombra lilás clara como base e, em seguida, um tom mais escuro para dar contraste, sempre esfumando de forma simples. O glitter é aplicado com cola de cílios, inclusive ao redor dos olhos, para garantir durabilidade.

Após finalizar os olhos, a pele recebe base, corretivo e contornos em creme e em pó, técnica que aumenta a resistência da maquiagem ao calor. A boca segue em tons neutros ou rosados para equilibrar o visual. “É uma maquiagem que você pode reproduzir sozinha, usando o que já tem em casa”, explica o professor Oliver Negreiros.

Dourado prático e potente

A segunda maquiagem segue uma proposta mais direta e prática, com foco absoluto no olhar. O visual é construído a partir do brilho dourado, sem esfumar ou misturar as cores, o que facilita a reprodução mesmo para quem não tem experiência.

Passo a passo:

Após preparar a pele, aplica-se corretivo ou primer na pálpebra para intensificar o brilho. Em seguida, entra uma sombra cintilante como base e, por cima, o glitter, fixado com cola de cílios em toda a pálpebra. A técnica dispensa acabamento complexo e garante impacto visual com poucos produtos.

A pele é selada com pó solto para aumentar a durabilidade, especialmente em ambientes quentes e úmidos. Os cílios são volumosos e a boca permanece discreta, em tons nude ou rosados, mantendo o destaque nos olhos. “O foco mesmo é nos olhos. O legal é conseguir um resultado diferenciado usando poucos produtos e sem técnicas mais complexas”, afirma o professor.

Cristal pop – pedrarias com atitude

Na terceira proposta, as pedrarias prontas assumem o protagonismo e transformam a maquiagem em um elemento criativo e versátil. Apesar do efeito elaborado, a técnica é simples, acessível e conversa diretamente com as tendências de 2026.

Passo a passo:

A pele é preparada e contornada da mesma forma que nas propostas anteriores, garantindo fixação e acabamento uniforme. Nos olhos, aplica-se apenas uma sombra cintilante suave, geralmente em tom rosé, criando uma base discreta para as pedrarias. As peças são coladas diretamente na pele com cola de cílios, podendo ser aplicadas ao redor dos olhos, nas sobrancelhas ou nos cantos externos.

Como os olhos ficam mais limpos, a boca ganha destaque com batons de tons quentes. A fixação cuidadosa das pedrarias garante que elas resistam ao suor e ao movimento dos blocos. “A pedraria também dá um contraste muito bonito no olhar, sem precisar de glitter ou outro tipo de sombra, tornando a maquiagem muito mais acessível”, resume Oliver.

(*) Com informações da Assessoria