Procurado

PC-AM divulga foto de um dos investigados e pede ajuda da população.

Itacoatiara (AM) – Um homem identificado como Franklin Monteiro Rodrigues, de 38 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) por envolvimento no homicídio do marinheiro Francismar Leão Delgado, de 42 anos. Outro suspeito do crime é Leomar Monteiro Rodrigues, de 33 anos.

Crime ocorreu em frente à casa da vítima

O assassinato aconteceu no dia 14 de novembro de 2025, na rua São Pedro, bairro Mamoud Amed. Segundo a polícia, o marinheiro foi morto a tiros em frente à própria residência.

De acordo com o delegado Lázaro Mendes, a vítima teria discutido com alguns homens horas antes do crime e chegou a ser agredida fisicamente. A briga pode ter motivado o homicídio.

Polícia divulga foto e pede ajuda

As investigações apontaram a participação de Franklin e Leomar no assassinato. Até o momento, a PC-AM conseguiu divulgar apenas a imagem de Franklin. Não há fotografia disponível do segundo suspeito.

“A população pode colaborar com informações que ajudem a localizar os autores”, destacou o delegado.

Como denunciar

Quem tiver informações sobre o paradeiro dos investigados pode entrar em contato pelos números:

(92) 99388-0392 – DIP de Itacoatiara

197 ou (92) 3667-7575 – Polícia Civil

181 – SSP-AM

A identidade do denunciante será mantida em absoluto sigilo.

Leia mais:

