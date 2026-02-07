Goleiro

Justiça dá cinco dias para Bruno regularizar liberdade condicional

O ex-goleiro Bruno Fernandes de Souza tem cinco dias para regularizar o cumprimento da pena em liberdade condicional. Caso não cumpra as obrigações judiciais, a Justiça poderá expedir um novo pedido de prisão.

A determinação foi emitida pela Vara de Execuções Penais (VEP) do Rio de Janeiro. O juiz Rafael Estrela Nóbrega estabeleceu o prazo para que Bruno compareça ao Conselho Penitenciário e regularize a situação.

Descumprimento de obrigações judiciais

A decisão foi tomada após a VEP constatar que intimações destinadas ao ex-goleiro para comunicação do benefício não foram cumpridas. O tribunal não informou quantas tentativas de contato foram feitas.

Se Bruno regularizar a situação dentro do prazo, o período necessário para isso não será contabilizado como cumprimento de pena. Com isso, a data prevista para o término da condenação, inicialmente fixada em 8 de janeiro de 2031, será adiada.

Condenação e histórico do caso

Bruno foi condenado em 2013 a 22 anos e um mês de reclusão pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal contra Eliza Samudio, então sua companheira. A condenação foi determinada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG).

Em fevereiro de 2017, ele obteve habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF). Dois meses depois, a Corte reviu a decisão e determinou o retorno do ex-goleiro à prisão.

Progressão de pena e atuação no futebol

Em 2019, a Justiça autorizou a progressão da pena para o regime semiaberto. Naquele período, Bruno voltou a atuar como jogador profissional pelo Boa Esporte, que disputava a Série C do Campeonato Brasileiro.

Em 2023, houve nova progressão, do regime semiaberto para a liberdade condicional. Entre 2020 e 2026, Bruno passou por equipes como Poços de Caldas (MG), Rio Branco (AC), Atlético Carioca (RJ), Búzios (RJ), Orion (time de várzea de São Paulo), União do Bom Destino (ES) e Capixaba (ES).

No fim de janeiro, o Capixaba anunciou a demissão do ex-goleiro após ele acusar o clube de atrasos salariais. A diretoria negou as alegações.

Presença no Maracanã

Nesta semana, Bruno esteve no Maracanã como torcedor para acompanhar a partida entre Flamengo e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Ele registrou a presença em uma publicação nas redes sociais.

