Atacante colombiano deixa o Wolverhampton e é o 11º do país a vestir o verde

O Palmeiras anunciou neste sábado a contratação do atacante colombiano Jhon Arias, que estava no Wolverhampton, da Inglaterra. O jogador assinou contrato com o clube paulista até dezembro de 2029.

Aos 28 anos, Arias se torna o 11º jogador colombiano a defender o Palmeiras. Antes dele, também passaram pelo clube nomes como Richard Ríos, Atuesta, Rincón, Lozano, Asprilla, Muñoz, Armero, Mina, Borja e Angulo.

Negociação com clube inglês

Jhon Arias deixou o Fluminense após o Mundial de Clubes de 2025 e passou a atuar no Wolverhampton. Com a equipe inglesa próxima do rebaixamento para a Segunda Divisão, o clube aceitou negociar a liberação imediata do atleta.

Os valores da negociação giram em torno de R$ 155 milhões.

Por obrigação contratual, o Fluminense foi comunicado da proposta do Palmeiras e teve prazo para tentar igualar a oferta. No entanto, os valores apresentados pelo clube carioca ficaram abaixo da proposta alviverde. Diante disso, o Wolverhampton aceitou o acordo com o time paulista.

Disputa por posição no elenco

Arias atua principalmente pelas laterais do campo. No Palmeiras, ele disputará posição com Allan, Felipe Anderson e Ramón Sosa.

O colombiano é a segunda contratação do clube visando a temporada de 2026. Antes dele, o Palmeiras acertou a chegada do volante Marlon Freitas, ex-Botafogo.

Planejamento para a próxima temporada

A diretoria ainda busca novos reforços para o técnico Abel Ferreira. Um volante e um zagueiro são tratados como prioridades.

Além disso, o clube avalia reposições para o meio-campo e para o ataque, após a saída de Raphael Veiga para o América do México e da possível transferência de Bruno Rodrigues para o Internacional.

*Com infromações da IstoÉ

