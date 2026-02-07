Derby

Em final disputada na Arena Barueri, Palestrinas empatam no tempo normal e superam as Brabas por 5 a 4 nas penalidades

Em jogo movimentado na Arena Barueri, o Palmeiras venceu o Corinthians nos pênaltis por 5 a 4, na tarde deste sábado (7), e conquistou a Supercopa Feminina. Jaqueline abriu o placar para o Timão, enquanto Bia Zaneratto, a Imperatriz, marcou para as Palestrinas.

Com o resultado, o Palmeiras garantiu R$ 1 milhão em premiação. Já o Corinthians recebeu R$ 600 mil por ficar com o vice-campeonato.

Primeiro tempo tem chuva, gol cedo e paralisação longa

O primeiro tempo do Derby decisivo teve intensidade, chances claras e uma longa paralisação. A bola rolou sob chuva forte na Arena Barueri e, logo no início, o Corinthians mostrou mais agressividade.

Aos 5 minutos, Jaqueline recebeu pela direita, partiu para cima da marcação, pedalou e finalizou forte. Kathe Tapia ainda desviou, mas não conseguiu evitar o gol que colocou o Timão em vantagem.

Em seguida, o Palmeiras tentou responder. Andressinha arriscou de fora da área, porém sem sucesso. Enquanto isso, o Corinthians manteve a estratégia de velocidade pelos lados, especialmente com Jaqueline e Belén Aquino.

Choque, protocolo de concussão e equilíbrio no jogo

Aos 16 minutos, a goleira Lelê sofreu uma joelhada na cabeça em dividida com Bia Zaneratto. A atleta precisou ser substituída por Nicole, seguindo o protocolo de concussão. A paralisação se estendeu por vários minutos.

Após a retomada, o Corinthians seguiu perigoso. Gabi Zanotti acertou a trave em cobrança de falta aos 27 minutos. No entanto, o Palmeiras cresceu na partida, sobretudo em bolas paradas e cruzamentos.

Andressinha levou perigo em cobrança de falta defendida por Nicole. Logo depois, Rhay Coutinho desperdiçou grande chance ao finalizar para fora, cara a cara com a goleira.

Bia Zaneratto empata e reacende a final

A pressão palmeirense surtiu efeito aos 39 minutos. Andressinha fez lançamento preciso para a área, e Bia Zaneratto subiu bem para cabecear no chão, empatando a partida. O gol marcou o primeiro da atacante em seu retorno ao clube.

Na sequência, o Corinthians tentou reagir. Belén Aquino arriscou de longe, enquanto Jaqueline teve chute bloqueado pela defesa alviverde.

Já nos acréscimos — que chegaram a 11 minutos —, o Timão voltou a assustar. Letícia Teles finalizou por cima após escanteio. Em seguida, Jaqueline apareceu livre na entrada da área, mas parou em grande defesa de Kathe Tapia, que espalmou para escanteio.

Segundo tempo termina sem gols e decisão vai para os pênaltis

Com jogo mais truncado e disputas intensas, o segundo tempo manteve o equilíbrio. Apesar das tentativas dos dois lados, o placar permaneceu em 1 a 1, levando a decisão para as penalidades máximas.

Palmeiras é mais eficiente nos pênaltis

Palmeiras:

Bia Zaneratto (converteu), Poliana (converteu), Duda Santos (converteu), Gláucia (errou), Brena (errou), Pati Maldaner (converteu) e Tainá Maranhão (converteu)

Corinthians:

Gabi Zanotti (errou), Vic Albuquerque (converteu), Thaís Ferreira (converteu), Letícia Monteiro (converteu), Jhonson (errou), Gisela Robledo (converteu) e Tamires (errou)

Com melhor aproveitamento, o Palmeiras venceu por 5 a 4 e ficou com o título da Supercopa Feminina.

*Com informações do Lance

Leia mais:

Bruno pode voltar à prisão se não cumprir exigências da Justiça