Zona Leste

Homem possivelmente foi executado por criminosos do CV

Um homem identificado como Jhon Glaucio Pimentel Marques, de 32 anos, foi encontrado morto na estrada do Puraquequara, na Zona Leste de Manaus, no fim da tarde deste sábado (7). A Polícia Civil investiga o caso e trabalha com a hipótese de execução relacionada ao tráfico de drogas, mas não descarta a hipótese de o crime ser motivado por vingança.

Ao lado do corpo, que estava com pés e mãos amarrados por cordas, os criminosos deixaram um cartaz com a mensagem: “Morri porque sou ‘Jack’ da pior espécie”. Segundo a polícia, esse tipo de recado costuma ser utilizado por criminosos do Comando Vermelho (CV), que se autodenominam responsáveis por impor regras em áreas dominadas pelo tráfico. A polícia investiga ainda se o suposto “Jack”, que na linguagem de criminosos significa estuprador, foi executado pelo “Tribunal do Crime”.

Polícia apura se houve sequestro e espancamento

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) apura se a vítima foi sequestrada, espancada e executada antes de ter o corpo abandonado no local. A principal linha de investigação aponta para um possível acerto de contas ligado ao tráfico de drogas.

Peritos da Polícia Civil iniciaram os trabalhos ainda no local onde o corpo foi encontrado. Em seguida, equipes do Instituto Médico Legal (IML) realizaram a remoção. A causa da morte será confirmada apenas após a conclusão do exame de necropsia.

Câmeras podem ajudar a identificar suspeitos

Além disso, câmeras de segurança existentes nas proximidades da estrada do Puraquequara devem auxiliar na identificação dos autores do crime. As imagens podem ajudar a polícia a reconstruir a dinâmica do homicídio e identificar os envolvidos.

A DEHS segue com as investigações e não descarta novas linhas de apuração conforme o avanço das diligências.

Leia mais:

VÍDEO: Homem suspeito de estuprar e matar jovem é encontrado morto em Manacapuru