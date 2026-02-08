Um homem identificado como Jhon Glaucio Pimentel Marques, de 32 anos, foi encontrado morto na estrada do Puraquequara, na Zona Leste de Manaus, no fim da tarde deste sábado (7). A Polícia Civil investiga o caso e trabalha com a hipótese de execução relacionada ao tráfico de drogas, mas não descarta a hipótese de o crime ser motivado por vingança.
Ao lado do corpo, que estava com pés e mãos amarrados por cordas, os criminosos deixaram um cartaz com a mensagem: “Morri porque sou ‘Jack’ da pior espécie”. Segundo a polícia, esse tipo de recado costuma ser utilizado por criminosos do Comando Vermelho (CV), que se autodenominam responsáveis por impor regras em áreas dominadas pelo tráfico. A polícia investiga ainda se o suposto “Jack”, que na linguagem de criminosos significa estuprador, foi executado pelo “Tribunal do Crime”.
Polícia apura se houve sequestro e espancamento
A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) apura se a vítima foi sequestrada, espancada e executada antes de ter o corpo abandonado no local. A principal linha de investigação aponta para um possível acerto de contas ligado ao tráfico de drogas.
Peritos da Polícia Civil iniciaram os trabalhos ainda no local onde o corpo foi encontrado. Em seguida, equipes do Instituto Médico Legal (IML) realizaram a remoção. A causa da morte será confirmada apenas após a conclusão do exame de necropsia.
Câmeras podem ajudar a identificar suspeitos
Além disso, câmeras de segurança existentes nas proximidades da estrada do Puraquequara devem auxiliar na identificação dos autores do crime. As imagens podem ajudar a polícia a reconstruir a dinâmica do homicídio e identificar os envolvidos.
A DEHS segue com as investigações e não descarta novas linhas de apuração conforme o avanço das diligências.
Leia mais:
VÍDEO: Homem suspeito de estuprar e matar jovem é encontrado morto em Manacapuru