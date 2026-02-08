Oportunidades

Candidatos podem se cadastrar presencialmente ou usar a Carteira de Trabalho Digital; oportunidades são em diversas áreas

Publicado em 08 de fevereiro de 2026

Por Em Tempo*

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 296 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda–feira, 9/2, de 8h às 14h. O candidato pode validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho.

Para participar da pré–seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro–desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro–Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, Zona Leste.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid–19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, por isso, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373–A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

Vagas Novas – 90

1 vaga – Auxiliar de Manutenção Predial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – manutenção predial, profissional que auxilie em serviços elétricos, refrigeração.

Disponível até 09/02/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – pré-preparo, manutenção da limpeza e organização da cozinha, higienização de utensílios e superfícies, e apoio geral na execução de receitas e montagem de pratos, garantindo o fluxo de trabalho e a segurança alimentar.

Disponível até 09/02/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Manutenção Predial – Vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalh;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 10, NR 35, Informática básica, experiência em hidráulica e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituir, trocar, limpar, reparar e instalar peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios e tratar de piscinas.

Disponível até 09/02/2026 ou encerramento da vaga

15 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – realizar limpezas em geral.

Disponível até 09/02/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Auxiliar de Entrega

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – puxador de nota; conferir quem vai pedir o produto e pegar no estoque; realizar carga e descarga de caminhão, entregas em Manaus e no porto de Manaus.

Disponível até 09/02/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – varrer, lavar, passar pano, tirar pó, recolher lixo, desinfetar superfícies e repor materiais de higiene, garantindo o bem-estar e a saúde dos ocupantes.

Disponível até 09/02/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Auxiliar de Jardinagem

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar no podar, roçar, capinar, limpar, enxertar outros cuidados de jardinagem, em épocas adequadas; aplicar defensivos agrícolas em árvores e plantas contra insetos e pragas, bem como extinguir formigueiros; operar equipamentos e máquinas de pequeno porte específicas de jardinagem.

Disponível até 09/02/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – carregar e descarregar materiais, preparar massa de concreto e argamassa, escavar valas, limpar o canteiro de obras, organizar ferramentas e auxiliar pedreiros, carpinteiros e eletricistas.

Disponível até 09/02/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Analista Contábil

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – realizar lançamentos contábeis; elaborar demonstrativos financeiros; realizar conciliação bancária; preparar declarações contábeis; fechamento de balanços.

Disponível até 09/02/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – operacionalizar o fluxo de mercadorias, atuando no recebimento, conferência, separação, embalagem e expedição de produtos.

Disponível até 09/02/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Cumim

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa;

Atividades – planejar as quantidades de carnes bovinas e suínas, de aves e de peixes, os tipos de acompanhamentos e o volume de carvão, de modo a atender ao cardápio pré-definido e a quantidade de comensais.

Disponível até 09/02/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Frentista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 20, Atendimento ao Público, disponibilidade de horário e possuir documentação completa;

Atividades – atendimento ao público, abastecimento de carros, motos, caminhões.

Disponível até 09/02/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com empilhadeira de grande porte acima de 40 ton., curso de Operador de Empilhadeira, NR 11 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – operar empilhadeiras de grande porte, realizando a movimentação dentro do terminal; desova e estufagem de container; posicionamento e segregação de cargas; descarregamento e carregamento de containers cheios e vazios; posicionamento de containers para desova e estufagem; armazenamento de containers em pilhas no pátio; conferir a integridade dos materiais movimentados, prevenindo avarias e perdas; zelar pela conservação do equipamento, comunicando imediatamente qualquer necessidade de manutenção, irregularidade ou defeito identificado.

Disponível até 09/02/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Montador de Telhado

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência comprovada em construção civil e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – planejar serviços de cobertura de edificações; confeccionar e montar estruturas de madeira ou metal para cobertura; colocar telhas de argila, amianto, metálica ou plástica; operar máquinas e ferramentas para madeira ou metal.

Disponível até 09/02/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Manual de Boas Práticas, Manipulação de alimentos e possuir documentação completa;

Atividades – auxiliar na elaboração de alimentos in natura em URP de infraestrutura do cliente, de acordo com os cardápios previamente definidos; elaborar arroz, feijão, farofa e guarnições conforme receitas previamente definidas, seguindo e observando as orientações nutricionais de segurança alimentar; auxiliar na preparação dos lanches; auxiliar na higienização da cozinha; auxiliar nas atividades de higienização e limpeza do setor de trabalho, periodicamente; substituir o açougueiro em realizar cortes de peças de proteínas de acordo com a per capta e preparos, estabelecidos em cardápios previamente planejados para o dia e/ou turnos de atendimento.

Disponível até 09/02/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar higienização e limpeza da UPR em geral diariamente; higienizar panelas, louças e utensílios em geral, utilizados em preparações de alimentos; lavagem de máquinas e equipamentos de bebidas diariamente; recolher e armazenar resíduos orgânicos e inorgânicos, dos ambientes de cozinha, atendimento e escritórios; lavar todas as áreas de uso da equipe da UPR, áreas externas, banheiros, com os produtos de higienização adequados e aprovados pela Vigilância Sanitária; realizar limpeza pesada do ambiente da UPR, materiais e equipamentos; realizar tarefas correlatas a critério e necessidade de seu superior imediato; participar de eventos festivos do cliente; pode em necessidade eventual auxiliar na organização do estoque e recebimento de mercadorias.

Disponível até 09/02/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Cozinheiro Industrial

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – elaborar alimentos in natura em URP de infraestrutura do cliente, de acordo com os cardápios previamente definidos; coordenar equipe da UPR; finalizar o processamento dos alimentos pré-prepados pelo auxiliar de cozinha; elaborar os pratos principais conforme receitas previamente definidas, seguindo e observando as orientações nutricionais de segurança alimentar; verificar e executar técnicas de apresentação dos alimentos prontos na rampa de atendimento; proceder a conservação dos alimentos in natura e processados no ambiente da cozinha, de acordo com os horários de atendimento; realizar devolução de materiais para estoque sempre que necessário; analisar e verificar itens para cardápio do dia seguinte; pode participar da elaboração de cardápio, dando sugestões para melhoria da satisfação dos comensais do cliente; pode substituir o açougueiro em realizar cortes de peças de proteínas de acordo com a per capta e preparos, estabelecidos em cardápios previamente planejados para o dia e/ou turnos de atendimento; liderar equipe da UPR, em cliente de pequeno, médio e grande porte; executar eventualmente outras tarefas correlatas, conforme necessidade de seu superior; cumprir os procedimentos operacionais de segurança alimentar e boas práticas nas preparações de alimentos; atendimento às normas de gerenciamento de resíduos: coleta seletiva; atendimento ao Programa 5S: senso de utilização, senso de organização, senso de limpeza, senso de saúde e senso de disciplina. participar das atividades de higienização e limpeza pesada do setor de produção alimentar, periodicamente; zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados.

Disponível até 09/02/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Atendente

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atender os clientes no balcão e nas mesas, servir café da manhã, sucos e sanduíches e limpar o seu ambiente de trabalho.

Disponível até 09/02/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática básica e possuir documentação completa;

Atividades – finalizar as compras dos clientes, registrando produtos via código de barras, recebendo pagamentos e emitindo notas fiscais; abrir/fechar o caixa, conferir troco, organizar a área de atendimento e prestar um atendimento ágil e cordial.

Disponível até 09/02/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência no manuseio de serra, parafusadeira e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – cuidar da limpeza, organização, manutenção básica e apoio operacional, garantindo o bom funcionamento e conservação do local de trabalho, sendo mais abrangente que um auxiliar de limpeza.

Disponível até 09/02/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Eletromecânico Industrial Jr

Escolaridade – ensino técnico completo em Elétrica ou Eletrotécnica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar manutenções corretivas e preventivas em equipamentos eletromecânicos.

Disponível até 09/02/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – trabalhar em escala 6×1 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – limpeza, conservação e organização de ambientes, incluindo pisos, banheiros e áreas comuns, além de realizar organização de materiais.

Disponível até 09/02/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalar, projetar, manter e reparar sistemas de refrigeração e climatização, como ar-condicionado, geladeiras e freezers, garantindo seu funcionamento eficiente e seguro, abrangendo desde tarefas mecânicas até elétricas e de leitura de projetos, com foco em qualidade e conformidade com normas técnicas.

Disponível até 09/02/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar limpeza e manutenção de ambientes para garantir que a empresa funcione corretamente, incluindo a limpeza de áreas comuns, a organização e reposição de materiais, e o auxílio em outras atividades operacionais básicas, como carga e descarga.

Disponível até 09/02/2026 ou encerramento da vaga

Comércio – 22

2 vagas – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa;

Atividades – atendimento ao cliente presencial e via WhatsApp; apresentação e venda de produtos; esclarecimento de dúvidas sobre preços, formas de pagamento e prazos; organização do ambiente de vendas e dos produtos; operação de caixa, quando necessário; registro de vendas em sistema; acompanhamento de pedidos e pós-venda; cumprimento de metas e foco em resultados.

Disponível até 09/02/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar, corte, desossar e comercializar carnes, atendendo clientes, organizando estoques e mantendo a higiene do local e equipamentos.

Disponível até 09/02/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar o atendimento dos clientes com cortesia; realizar a abertura, operação e fechamento do caixa, verificando o saldo final para garantir a integridade das transações; receber pagamentos em dinheiro, cartões, PIX, vales e outras formas de pagamento com agilidade e precisão; registrar produtos e serviços no sistema de ponto de venda, assegurando a correta leitura dos códigos de barras e preços.

Disponível até 09/02/2026 ou encerramento da vaga

Indústria – 75

*Com informações da assessoria

