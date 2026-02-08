Corpo de Bombeiros

Moradores agiram rapidamente, retiraram as crianças e evitaram feridos antes da chegada dos bombeiros

Um abrigo de crianças localizado na rua Furtado Belém, no município de Parintins, a 369 quilômetros de Manaus, foi atingido por um incêndio na tarde deste domingo (8). Apesar do susto, não houve vítimas.

Moradores retiraram crianças do local

Segundo informações da Polícia Militar, moradores da área perceberam o início das chamas e agiram rapidamente para retirar as crianças do imóvel. Em seguida, também conseguiram remover alguns pertences antes que o fogo se espalhasse.

Crianças receberam atendimento do Conselho Tutelar

As crianças do abrigo foram encaminhadas ao Conselho Tutelar de Parintins, onde receberam atendimento e acompanhamento adequado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter o incêndio, evitando que o fogo atingisse imóveis próximos.

Causas serão investigadas

As causas do incêndio serão investigadas pelas autoridades competentes. De acordo com a polícia, a possibilidade de incêndio criminoso foi descartada.

