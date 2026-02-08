António José Seguro, de 63 anos, venceu as eleições presidenciais de Portugal neste domingo (8). O candidato derrotou André Ventura, representante da direita, em um segundo turno histórico, o primeiro realizado no país em 40 anos.
A posse do novo presidente está marcada para o dia 9 de março. Durante a campanha, Seguro se apresentou como a “opção segura” para liderar o país em um cenário de instabilidade política.
Segundo turno reflete fragmentação política
A realização do segundo turno evidencia a fragmentação do cenário político português, com o avanço de diferentes forças partidárias e o enfraquecimento de consensos tradicionais.
Tempestades impactaram a votação
A eleição ocorreu em meio a fortes tempestades que atingiram Portugal. Em razão das inundações, três câmaras municipais das regiões sul e centro do país adiaram a votação por uma semana.
O adiamento afeta cerca de 37 mil eleitores registrados, o equivalente a 0,3% do eleitorado.
Papel estratégico da Presidência
Embora a Presidência da República em Portugal tenha caráter majoritariamente cerimonial, o cargo possui peso político relevante em momentos de crise.
Entre as atribuições do chefe de Estado estão a possibilidade de dissolver o Parlamento, destituir o governo, convocar eleições antecipadas e vetar legislações.
*Com informações da CNN
