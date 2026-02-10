Manaus (AM) – O suspeito de matar a companheira, a designer de sobrancelhas Fabiane Marques dos Santos, de 22 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (9), na zona sul da capital. Felipe Ferreira é investigado por feminicídio e, segundo a polícia, tentou manter a rotina normalmente após o crime.
De acordo com as investigações, ele saiu de casa pela manhã, foi trabalhar e cumpriu o expediente como se nada tivesse acontecido. A prisão ocorreu no fim do dia, quando ele aguardava um carro por aplicativo, hábito que mantinha diariamente.
Filho encontrou a mãe sem vida
O corpo de Fabiane foi encontrado dentro da residência, no bairro Colônia Oliveira Machado. A descoberta aconteceu após o filho da vítima, de apenas 6 anos, ligar para o pai biológico dizendo que a mãe “não queria acordar”.
Durante a chamada de vídeo, o pai percebeu que a jovem estava desacordada e acionou familiares. A Polícia Militar foi chamada ao local.
Corpo apresentava sinais de agressão
Segundo o delegado Daniel Vezzani, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima tinha marcas de violência na cabeça, no pescoço e em outras partes do corpo.
A porta da casa estava aberta quando a criança entrou e tentou acordar a mãe. Para a polícia, os indícios apontam para violência doméstica e feminicídio.
Suspeito segue à disposição da Justiça
Testemunhas relataram que Fabiane havia ingerido bebida alcoólica na noite anterior com o companheiro. O homem também apresentava escoriações no rosto, informação que é apurada pelos investigadores.
O suspeito foi autuado em flagrante, passou por audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça. A polícia coleta imagens, ouve vizinhos e familiares para esclarecer completamente a dinâmica do crime.
Em frente à delegacia, o pai da criança cobrou justiça e lamentou o impacto da morte da jovem na vida do filho.
