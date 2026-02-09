Investigação

Filho da vítima acionou o pai; corpo apresentava sinais de violência. Suspeito é o companheiro da jovem.

Manaus (AM) – A designer de sobrancelhas Fabiane Marques dos Santos, de 22 anos, foi encontrada morta dentro da própria residência na tarde desta segunda-feira (9), no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus. O caso está sendo investigado como feminicídio, e o principal suspeito é o atual companheiro da vítima.

Descoberta trágica do crime

De acordo com informações preliminares, o filho de Fabiane, de apenas 6 anos, foi deixado na casa pelo avô por volta das 6h da manhã. A criança acreditava que a mãe ainda estava dormindo. Por volta das 13h, sentindo fome, ele ligou para o pai biológico e disse:

“Pai, eu tô com fome, minha mamãe não quer acordar”

Durante a chamada de vídeo, o pai percebeu que Fabiane estava sem vida. Imediatamente, familiares foram ao local e acionaram a Polícia Militar. O corpo apresentava diversas escoriações na cabeça e pelo corpo, indicando sinais de agressão física.

Relatos preliminares apontam que Fabiane havia consumido bebidas alcoólicas na noite anterior com o companheiro. Ele teria saído para trabalhar pela manhã. Há informações não confirmadas de que ele apresentava escoriações no rosto.

Investigação preliminar

O delegado Daniel Vezzan, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), detalhou a situação:

“A porta da residência estava aberta. A criança entrou e tentou acordar a mãe. Por volta de 13h, entrou em contato com o pai, mostrando a mãe desacordada. Encontramos sinais de agressão na testa, no pescoço e em outras partes do corpo. A princípio, trata-se de feminicídio”, disse o delegado.

Ele reforçou que todas as linhas de investigação estão sendo seguidas com cautela. O companheiro da vítima será ouvido, e se houver indícios concretos, poderá ser autuado em flagrante.

Relato do familiar

Um familiar que acompanhou o caso comentou:

“Quando chegamos, a criança estava desesperada, dizendo que a mãe não acordava. Foi um momento de muita comoção. Chamamos o Samu, mas infelizmente ela já estava sem vida”, disse.

O delegado explicou que o caso envolve violência doméstica, e o inquérito buscará provas, como imagens de câmeras, relatos de vizinhos e testemunhas.

Próximos passos

O procedimento seguirá como feminicídio, com a investigação aprofundada para identificar a autoria e as circunstâncias do crime. Todas as partes envolvidas serão ouvidas e os elementos do local analisados para garantir que a Justiça seja aplicada corretamente.

O suspeito permanece à disposição da polícia, e o caso segue sob investigação.

Leia mais:

Homem é procurado por tentativa de feminicídio ao esfaquear ex-companheira, em Manaus