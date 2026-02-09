Convocação

Novos servidores fortalecem investigação, inteligência e apoio administrativo na segurança pública do estado.

O governador Wilson Lima anunciou, nesta segunda-feira (09/02), a convocação de mais 134 aprovados em concursos públicos da área de segurança. Os novos servidores vão reforçar a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

A medida dá continuidade ao pacote de 847 nomeações divulgado no fim de 2025. Segundo o governo, o objetivo é ampliar o trabalho de inteligência, investigação e apoio operacional em todo o estado.

“Estamos fortalecendo o trabalho de inteligência e operacional”, afirmou o governador.

Quem são os convocados

A lista de nomes foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE-AM). A partir da divulgação, os convocados terão até 30 dias para apresentar documentos, realizar exames médicos, tomar posse e iniciar as atividades.

Reforço na Polícia Civil

Ao todo, 96 profissionais vão integrar a PC-AM, sendo:

16 delegados

25 escrivães

48 investigadores

7 peritos (2 legistas e 5 criminais)

Com essa nova etapa, a corporação já soma 398 aprovados chamados desde 2023. Parte do efetivo será destinada ao interior do Amazonas, ampliando a presença da polícia judiciária e fortalecendo as investigações regionais.

Novos servidores na SSP-AM

A Secretaria de Segurança Pública contará com 38 servidores administrativos:

1 técnico de nível superior

37 assistentes operacionais

Eles vão atuar em setores estratégicos de planejamento, integração e apoio às forças policiais. Com as convocações anteriores, a SSP-AM já incorporou 150 profissionais.

Documentação e prazos

Os aprovados devem comparecer às instituições dentro do prazo legal. Será necessário apresentar documentos originais e cópias, como:

documentos pessoais

comprovante de residência

certidões negativas

diploma ou certificado escolar

atestado de saúde ocupacional

As orientações completas e a lista oficial estão disponíveis no Diário Oficial do Estado.

Programa Amazonas Mais Seguro

A convocação faz parte do cronograma iniciado no fim de 2025, quando o governo anunciou 847 chamadas para Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, SSP-AM e Detran.

No acumulado da gestão, cerca de 3,7 mil profissionais já foram incorporados às forças de segurança. O número supera as 2,4 mil vagas previstas inicialmente no concurso de 2022, o primeiro após quase 11 anos sem certames na área.

Investimentos e resultados

Desde 2019, o programa Amazonas Mais Seguro recebeu mais de R$ 1 bilhão em investimentos. Os recursos foram aplicados em tecnologia, viaturas, estrutura das unidades e valorização dos servidores.

De acordo com dados do governo, o estado registrou, em 2025:

queda de 31% nos roubos de veículos

redução de 32% nos homicídios

diminuição de 44,8% nos feminicídios

recuo de 28% nos roubos de celular

aumento de 4,8% nas apreensões de armas de fogo

A expectativa é que as novas nomeações reforcem ainda mais esses indicadores nos próximos anos.

