Direitos das mulheres

Em evento no ABC paulista, Lula cobra participação dos homens e ensino sobre igualdade de gênero

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (09/02) que a educação é um dos principais instrumentos para prevenir e combater a violência contra a mulher. A declaração ocorreu durante cerimônia de entrega de ambulâncias e assinatura de convênios nas áreas de saúde e educação em Mauá, no ABC Paulista.

Durante o evento, Lula defendeu que o acesso à educação contribui para reduzir a violência de gênero e fortalece a autonomia feminina. Segundo ele, o conhecimento impede que homens reproduzam comportamentos violentos e amplia as oportunidades para as mulheres.

Logo depois, o presidente também criticou situações de dependência econômica que mantêm mulheres em relações abusivas. Para Lula, nenhuma mulher deve permanecer em um relacionamento apenas por necessidade financeira ou falta de moradia.

Em seguida, em tom mais firme, Lula cobrou maior participação dos homens no enfrentamento à violência doméstica. Ele afirmou que agressões devem ser denunciadas e reforçou que atos de violência contra mulheres não serão tolerados.

Por fim, o presidente pediu ao ministro da Educação, Camilo Santana, a inclusão de conteúdos sobre igualdade de gênero em todos os níveis de ensino, da educação infantil ao ensino superior.

*Com informações da Agência Brasil

