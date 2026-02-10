Violência doméstica

Prisão ocorreu enquanto o suspeito tentava emitir novo documento no município

Um homem de 36 anos, que responde a sete processos pelos crimes de injúria, ameaça, perseguição e agressão, foi preso nesta segunda-feira (09/02), em Parintins pela Delegacia Especializada de Polícia (DEP). Ele estava foragido desde 2025. As acusações têm como vítima a ex-companheira, de 45 anos.

De acordo com a delegada Marna de Miranda, o indivíduo era investigado desde 2023 pela prática reiterada de crimes de violência doméstica contra a mesma vítima. Em 2025, a Justiça expediu o mandado de prisão preventiva em seu nome; contudo, ele permaneceu foragido na zona rural do município.

“Constam cerca de sete processos judiciais em nome do autor, todos relacionados a crimes de violência doméstica. Na segunda-feira, a equipe da DEP recebeu informações de que ele estaria em Parintins e iniciou diligências para localizá-lo e efetuar a prisão”, relatou a delegada.

Segundo Marna de Miranda, o mandado de prisão foi cumprido no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) de Parintins, no momento em que o suspeito solicitava a emissão de um novo documento de identificação.

Procedimentos

O homem responderá pelos crimes de injúria, ameaça, perseguição e agressão no âmbito da violência doméstica. Ele será submetido à audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

