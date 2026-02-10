Denarc

Três homens foram presos em flagrante com drogas, R$ 340 mil em dinheiro e veículo usado pelo grupo criminoso.

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) apreendeu uma tonelada de maconha do tipo skunk, avaliada em mais de R$ 19 milhões, e prendeu três homens, de 26, 44 e 48 anos, suspeitos de integrar uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. A carga seria levada para o Nordeste.

A ação foi coordenada pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM). Também foram apreendidos R$ 340 mil em dinheiro e um veículo utilizado pelo grupo.

Prisões ocorreram no Centro de Manaus

Os suspeitos foram presos em flagrante no bairro Centro, zona sul da capital.

Já o mandado de busca e apreensão foi cumprido em uma residência no ramal do Brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira, zona leste, onde os policiais encontraram o carregamento de entorpecentes.

Investigação começou após apreensão anterior

Segundo o delegado-geral Bruno Fraga, a operação é desdobramento de uma grande apreensão de drogas realizada em novembro de 2025, no município de Iranduba.

“Com o trabalho do Denarc, conseguimos chegar ao mentor intelectual do esquema, responsável pela comercialização de entorpecentes no interior e na capital. Ele chegou a movimentar cerca de R$ 2 milhões em apenas uma semana”, afirmou.

Líder do grupo é apontado como responsável pelo transporte

De acordo com o diretor do Denarc, delegado Rodrigo Torres, o grupo era liderado pelo suspeito de 48 anos, de origem colombiana e também com nacionalidade brasileira.

“Ele vinha sendo monitorado desde São Gabriel da Cachoeira, onde recebia as drogas e transportava pelo rio Negro até Manaus. Depois conferia o material e fazia a distribuição”, explicou.

O trio utilizava um carro compartilhado, localizado em frente a uma agência bancária no Centro. Um dos envolvidos tentou fugir, mas foi capturado.

Com eles, a polícia encontrou uma mochila com grande quantia em dinheiro e comprovantes de saques que somavam mais de R$ 100 mil.

Drogas estavam escondidas em casa no Jorge Teixeira

Outra equipe do Denarc seguiu até a casa de um dos suspeitos, no ramal do Brasileirinho.

No local, os policiais apreenderam a tonelada de skunk, um recibo de compra de motor de popa no valor de R$ 90 mil, passagens aéreas e uma agenda com anotações de valores.

Fotos: Beatriz Sampaio/PC-AM

Suspeitos permanecem presos

Os três homens foram conduzidos ao Denarc, junto com o dinheiro e o veículo apreendidos. Eles vão passar por audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça.

