Polícia

Manaus (AM) – As Forças de Segurança do Amazonas fecharam o cerco e prenderam suspeitos envolvidos no foguetório registrado na noite desta terça-feira (10/02) em Manaus, atribuído à facção criminosa Comando Vermelho (CV) em comemoração aos seis anos de atuação do grupo no estado.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) reforçou o policiamento em todas as zonas da capital e na região metropolitana, realizando intervenções preventivas e ostensivas. Durante a operação, foram registradas prisões de suspeitos e apreensão de materiais utilizados para os disparos de fogos de artifício. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) atua na autuação dos detidos, que estão sendo encaminhados à Delegacia Geral para os procedimentos legais.

Os fogos de artifício foram lançados em diversos pontos de Manaus na noite de terça-feira. Uma mensagem atribuída à facção começou a circular nas redes sociais mais cedo, informando que o foguetório seria realizado às 19h, horário em que os disparos realmente ocorreram.

A ação não se limitou à capital. Municípios do interior do Amazonas, como Itacoatiara, Iranduba, Manacapuru e Coari, entre outros onde a facção possui ramificações, também registraram fogos de artifício na mesma noite.

As forças de segurança continuam as buscas pelos suspeitos responsáveis pelos disparos, com o objetivo de identificar todos os envolvidos e responsabilizá-los pela ação.

Leia mais:

